 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

شهدت أسعار الذهب في مصر، تحركا جديدا على خلفية ارتفاع سعر الأوقية إلى مستويات تاريخية عالميا لامست 2150 دولار، لتسجل الأسعار محليا قفزة جديدة بنحو 200 جنيه للجرام من العيار الأشهر في مصر وهو21.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان البنك المركزى فى اجتماع استثنائي، أمس السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصعد سعر الدولار إلى نحو 49.50 جنيه للشراء في البنوك، مع القضاء نهائيا على السوق الموازي.

الذهب

وبعدها بساعات قليلة أعلنت مصر ممثلة في رئاسة مجلس الوزراء انهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 8 مليارات جنيه بدلا من 3 مليارات.

وقبل التحرك ، كانت قد تراجعت أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، وشهدت هبوطا حادا إلى مستويات تقترب بقوة من 2500 جنيه لعيار 21، الذي سجل 4050 جنيها في اعلى سعر بنهاية يناير الماضي، ونحو 2525 الاثنين الماضي 4 مارس، ولكن ارتفع ليتخطى 3000 جنيه مجددا.

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أسعار الذهب اليوم عيار 21

سعر عيار 21 ، سجل تحركا ملحوظا في محلات الصاغة بقيمة نحو 200 جنيه، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، ولكن بعد أن سجل أعلى قمة في نهاية يناير الماضي 4050 جنيهًا / سجل اليوم نحو 3150 جنيها للشراء.

تحرك سعر العيار الشهير 18 فبعد أن سجل 2164 جنيها للبيع لأول مرة، قفز إلى 2,700 جنيها للشراء ولكن يظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع القاسية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه.

الذهب

سعر الذهب

وتسبب في موجة هبوط الذهب من أعلى سعر قبل يومين، انهيار سعر الدولار بنحو 30 جنيها في السوق الموازية، إذ وصل لنحو 41 جنيها، بعد إعلان الحكومة صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات والتي تدعم خزينة الدولة بـ35 مليار دولار.

وانهار سعر الذهب بقوة من أعلى سعر سجله يناير الماضي قبل أن يصعد مجددا اليوم ، متخطيا حاجز الـ 4 آلاف جنيه لعيار 21 و 32400 جنيه للجنيه الذهب حينها ولكن انهارت الأسعار على خلفية تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بعدما سجل نحو 71 جنيها كأعلى سعر ، لنحو 40-41 جنيها.

كم سعر جرام الذهب؟

يزيد البحث عن سعر جرام الذهب كم؟ خاصة في أيام الإجازات والمناسبات، لمعرفة سعر عيار 21 أو قد يرغب البعض في معرفة سعر عيار 18 وكذلك عيار 24، فهما من الأكثر مبيعا في السوق المصرية.

سعر الذهب اليوم في مصر

تحركت أسعار الأصفر ليسجّل سعر الجرام عيار 24 ، نحو 3,486 بعد 3000 جنيه، ويظل عيار 24 الأعلى في السوق مُتراجعًا من أعلى سعر وهو 4570 جنيهًا بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء الجنيهات الذهب والسبائك بأوزانها المختلفة.

الذهب

سعر الذهب الآن في مصر

قفز سعر الجنيه الذهب هبوط بقوة خلال ساعات، والذي يرغب الكثير في شراؤه من أجل الاستثمار وحفظ المال، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية و بالمصنعية.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24، سجل تحركا ليبدأ من نحو 25,200 جنيها للشراء بعد 23400 جنيه أمس بفارق نحو 1800 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء قبل أيام، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

يقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير أسعار الذهب على مستوى أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس في مصر: 3,600 جنيه للشراء و 3,486 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس : 3,150 جنيهًا للشراء و 3,050 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس : 2,700 جنيهًا للشراء و 2,614 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الخميس : 2,100 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس عيار 24 : 25,200 جنيه للشراء و 24,400 جنيه للبيع.

كم سعر الأونصة اليوم؟

وللباحثين عن استثمار أموالهم يبحثون عن كم سعر الأونصة اليوم؟، لمتابعة تطورات سعر الذهب يبحث عن سعرها الكثير وفي الغالب تزن نحو (31.1 جرام) عيار 24 قيراط، لشرائها والاستثمار فيها، أو بيعها للتصرف في أموالها.

وسجل سعر الاونصة في بورصة نيويورك العالمية قفزة ليصل نحو 2144 دولارا بعد 2084 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

سعر المصنعية عند الشراء يتم إضافته على سعر الجرام المجرد، وهي ما يبحث عنه المقبلين على الشراء خاصة المشغولات والسبائك معرفته، ويتغير من تاجر إلى آخر، ، خاصة عند شراء الشبكة.

مصنعية الذهب تكون بين 80 وحتى 200 جنيه زيادة على سعر الجرام المجرد، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فأكثر.