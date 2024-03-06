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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تغيرات قياسية .. شوف الذهب وصل كام..عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر يبحث عنه عدد كبير من المواطنين، ويعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى الكثير منهم.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر، يقدمه موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة، التي شهدت تغيرات قياسية خلال الفترة الحالية، وخاصة في ظل ما تشهده الأسواق من تراجع لأسعار بعض السلع.

سعر الذهب اليوم في مصر 2024

 

عيار 24 بيع 3,486  جنيها  شراء 3,600 جنيها  


عيار 22 بيع 3,195  جنيها  شراء 3,300 جنيها  


عيار 21 بيع 3,050  جنيها  شراء 3,150 جنيها  


عيار 18 بيع 2,614  جنيها  شراء 2,700 جنيها  


عيار 14 بيع 2,033  جنيها  شراء 2,100 جنيها  


عيار 12 بيع 1,743  جنيها  شراء 1,800 جنيها  


الاونصة بيع 108,406  جنيها  شراء 111,960 جنيها  


الجنيه الذهب بيع 24,400 شراء 25,200 جنيها  


الكيلو بيع 3,485,714 شراء 3,600,000 جنيها  
 

 

سعر الذهب أمس في مصر 2024

عيار 24 بيع 3,211 جنيها  شراء 3,257 جنيها 


عيار 22 بيع 2,944 جنيها  شراء 2,986 جنيها 


عيار 21 بيع 2,810 جنيها  شراء 2,850 جنيها 


عيار 18 بيع 2,409 جنيها  شراء 2,443 جنيها 


عيار 14 بيع 1,873 جنيها  شراء 1,900 جنيها 


عيار 12 بيع 1,606 جنيها  شراء 1,629 جنيها 


الأونصة بيع 99,875 جنيها  شراء 101,297 جنيها 


الجنيه الذهب بيع 22,480 جنيها  شراء 22,800 جنيها 


الكيلو بيع 3,211,429 جنيها شراء 3,257,143 جنيها 
 

 

سعر الذهب أول أمس في مصر 2024

عيار 24 بيع 2,983 جنيها شراء 3,029جنيها


عيار 22 بيع 2,734 جنيها شراء 2,776جنيها


عيار 21 بيع 2,610 جنيهات شراء 2,650جنيها


عيار 18 بيع 2,237 جنيها شراء 2,271جنيها


عيار 14 بيع 1,740 جنيها شراء 1,767جنيها


عيار 12 بيع 1,491 جنيها شراء 1,514جنيها


الاونصة بيع 92,767 جنيها شراء 94,189جنيها


الجنيه الذهب بيع 20,880 جنيها شراء 21,200جنيه


الكيلو بيع 2,982,857 شراء جنيه 3,028,571جنيه
 

الذهب 

سعر الذهب الاحد الماضي في مصر

 

عيار 24 بيع 3,131جنيه شراء 3,189جنيه


عيار 22 بيع 2,870جنيه شراء 2,923جنيه


عيار 21 بيع 2,740جنيه شراء 2,790جنيه


عيار 18 بيع 2,349جنيه شراء 2,391جنيه


عيار 14 بيع 1,827جنيه شراء 1,860جنيه


عيار 12 بيع 1,566جنيه شراء 1,594جنيه


الاونصة بيع 97,387جنيه شراء 99,165جنيه


الجنيه الذهب بيع 21,920جنيه شراء 22,320جنيه


الكيلو بيع 3,131,429جنيه شراء 3,188,571جنيه
 

الذهب 

 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد.

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن  سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.

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