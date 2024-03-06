تخطى الـ3000 جنيه.. تحرك مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

تخطى سعر الذهب عيار 21 الان في مصر الـ 3000 جنيه، حيث سجل سعر شراء الذهب 2990 جنيها بالاضافة إلى نحو 120 جنيها دمغة ومصنعية للجرام الواحد.

واصلت أسعار الذهب في مصر الارتفاع لليوم الثالث على التوالي ، مستهل تعاملات اليوم الاربعاء، مدعومة بارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، تعزز من تغير السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي وبدء دورة التيسير النقدي.

يأتي ذلك وسط ترقب الأسواق لكلمة رئيس الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول" أمام الكونجرس.

وزادت سعر الذهب أمس الثلاثاء، بنحو 200 جنيه خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس ليصل اجمالي التراجعات، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2990 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 47 دولارًا، لتسجل مستوى 2129 دولارًا.

سعر الذهب عالميا

وعالميا شهد سعر الذهب ارتفاعا قويامسجلا 2129 دولارا مقارنة 2083 دولارا للأوقية الأحد الماضي.

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2563 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 2990 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3417 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 23.920 ألف مقارنة 21600 جنيها بمستهل تعاملات الاسبوع الماضي.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي للجلسة الخامسة على التوالي ليسجل أعلى مستوى جديد منذ 3 أشهر، وذلك في ظل استمرار الطلب على الذهب بعد تغير التوقعات في الأسواق لصالح خفض الفائدة الأمريكية في يونيو القادم، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن مع استمرار التوترات الجيوسياسية.

من جهة أخرى ارتفع سعر الذهب المحلي لليوم الثاني على التوالي، بعد ارتفاع تدريجي معتدل في سعر صرف الدولار في السوق الموازي، إلى جانب الارتفاع الكبير في سعر الأونصة العالمية، الأمر الذي زاد من تسعير الذهب المحلي.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم الثلاثاء ليخترق المستوى 2120 دولار للأونصة ليفتح الطريق لمزيد من المكاسب حتى المستهدف عند منطقة 2140 – 2150 دولار للأونصة، وذلك مع استمرار الطلب على الذهب.

من جهة أخرى، نجد أن الارتفاع المستمر في أسعار الذهب يأتي بدون الدخول في تصحيح سلبي حتى الآن بالرغم من التشبع الكبير في الشراء على المؤشرات الفنية، وقد يبدأ التصحيح بدعم من البيانات الاقتصادية أو شهادة رئيس الفيدرالي هذا الأسبوع.