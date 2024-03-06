300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

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خالفت أسعار الذهب في مصر، التوقعات بعد الانهيار المتتالي الأيام الماضية، لتسجل الأسعار قفزة جديدة بنحو 300 جنيه للجرام من العيار الأشهر في مصر وهو21 على خلفية قفزة في سعر الأوقية عالميا.

وكانت أسعار الذهب تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة، وشهدت هبوطا حادا إلى مستويات تقترب بقوة من 2500 جنيه لعيار 21، الذي سجل 4050 جنيها في اعلى سعر بنهاية يناير الماضي، ونحو 2525 الاثنين الماضي 4 مارس.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

أما عن العيار الأشهر عيار 21 ، سجل تحركا ملحوظا في محلات الصاغة بقيمة نحو 300 جنيه، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، ولكن بعد أن سجل أعلى قمة في نهاية يناير الماضي 4050 جنيهًا / سجل اليوم نحو 2925 جنيها للشراء.

تحرك سعر العيار الشهير 18 فبعد أن سجل 2164 جنيها للبيع لأول مرة، سعد إلى نحو 2507 جنيها للشراء ولكن يظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع القاسية بنهاية يناير الماضي، والتي صل خلالها إلى نحو 3500 جنيه.

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سعر الذهب

وتسبب في موجة هبوط الذهب من أعلى سعر قبل يومين، انهيار سعر الدولار بنحو 30 جنيها في السوق الموازية، إذ وصل لنحو 41 جنيها، بعد إعلان الحكومة صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات والتي تدعم خزينة الدولة بـ35 مليار دولار، علاوة على اقتراب صرف صندوق النقد القرض المصري، ما أدى إلى انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.

وانهار سعر الذهب بقوة من أعلى سعر سجله يناير الماضي قبل أن يصعد مجددا اليوم ، متخطيا حاجز الـ 4 آلاف جنيه لعيار 21 و32400 جنيه للجنيه الذهب حينها ولكن، انهارت الأسعار على خلفية تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بعدما سجل نحو 71 جنيها كأعلى سعر ، لنحو 40-41 جنيها.

تصريحات صندوق النقد

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، أكدت قبل أيام أنه تم حل القضايا الأساسية في مراجعة الصندوق لبرنامج قرض مصر ونتوقع اتفاقًا في غضون أسابيع، بعد ساعات من دخول المليارات كدفعة أولى من أموال رأس الحكمة مع دخول الدفعة الثانية أمس وفقا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أدلى بها خلال احتفالية قادرون باختلاف الأربعاء.

كم سعر جرام الذهب؟

يزيد البحث عن سعر جرام الذهب كم؟ خاصة في أيام الإجازات والمناسبات، لمعرفة سعر عيار 21 أو قد يرغب البعض في معرفة سعر عيار 18 وكذلك عيار 24، فهما من الأكثر مبيعا في السوق المصرية.

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

تحركت أسعار الأصفر ليسجّل سعر الجرام عيار 24 ، نحو 3342 بعد 3000 جنيه ، ولكن سجل 3428 و4154 جنيهًا قبل أيام، ويظل عيار 24 الأعلى في السوق مُتراجعًا من أعلى سعر وهو 4570 جنيهًا بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء الجنيهات الذهب والسبائك بأوزانها المختلفة.

الذهب

سعر الذهب الآن في مصر

قفز سعر الجنيه الذهب هبوط بقوة خلال ساعات، والذي يرغب الكثير في شراؤه من أجل الاستثمار وحفظ المال، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية و بالمصنعية.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24، سجل تحركا ليبدأ من نحو 23400 جنيها للشراء بعد 20200 جنيه للبيع بفارق نحو 3200 جنيه ، فيما سجل 28000 جنيه للشراء قبل أيام، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

يقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير أسعار الذهب على مستوى أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر: 3342 جنيه للشراء و 3285 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء : 2925 جنيهًا للشراء و 2875 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأربعاء : 2507 جنيهًا للشراء و 2464 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الأربعاء : 1950 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء عيار 24 : 23400 جنيه للشراء و 23000 جنيه للبيع.

كم سعر الأونصة اليوم؟

للراغبين في الاستثمار يبحثون عن كم سعر الأونصة اليوم؟ لمتابعة تطورات سعر الذهب يبحث عن سعرها الكثير وفي الغالب تزن نحو (31.1 جرام) عيار 24 قيراط، لشرائها والاستثمار فيها، أو بيعها للتصرف في أموالها.

وسجل سعر الاونصة في بورصة نيويورك العالمية قفزة ليصل نحو 2135 بعد 2084 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

الكثير يبحثون عن سعر المصنعية عند الشراء وهو سعر إضافي يضاف على ثمن الجرام، وهي ما يبحث عنه المقبلين على الشراء خاصة المشغولات والسبائك معرفته، ويتغير من تاجر إلى آخر، ، خاصة عند شراء الشبكة.

ولحساب مصنعية الذهب يتم حساب نحو 80 وحتى 200 جنيه زيادة على سعر الجرام المجرد، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فيما فوق.