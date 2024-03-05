عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، يقدمه موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة، التي شهدت تغيرات قياسية خلال الفترة الحالية، وخاصة في ظل ما تشهده الأسواق من تراجع لأسعار بعض السلع.

سعر الذهب اليوم في مصر 2024

سعر الذهب اليوم في مصر يبحث عنه عدد كبير من المواطنين، ويعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى الكثير منهم.

سعر الذهب اليوم في مصر 2024

عيار 24 بيع 3,211 جنيها  شراء 3,257 جنيها 


عيار 22 بيع 2,944 جنيها  شراء 2,986 جنيها 


عيار 21 بيع 2,810 جنيها  شراء 2,850 جنيها 


عيار 18 بيع 2,409 جنيها  شراء 2,443 جنيها 


عيار 14 بيع 1,873 جنيها  شراء 1,900 جنيها 


عيار 12 بيع 1,606 جنيها  شراء 1,629 جنيها 


الأونصة بيع 99,875 جنيها  شراء 101,297 جنيها 


الجنيه الذهب بيع 22,480 جنيها  شراء 22,800 جنيها 


الكيلو بيع 3,211,429 جنيها شراء 3,257,143 جنيها 
 

 

سعر الذهب أمس في مصر 2024

عيار 24 بيع 2,983 جنيها شراء 3,029جنيها


عيار 22 بيع 2,734 جنيها شراء 2,776جنيها


عيار 21 بيع 2,610 جنيهات شراء 2,650جنيها


عيار 18 بيع 2,237 جنيها شراء 2,271جنيها


عيار 14 بيع 1,740 جنيها شراء 1,767جنيها


عيار 12 بيع 1,491 جنيها شراء 1,514جنيها


الاونصة بيع 92,767 جنيها شراء 94,189جنيها


الجنيه الذهب بيع 20,880 جنيها شراء 21,200جنيه


الكيلو بيع 2,982,857 شراء جنيه 3,028,571جنيه
 

الذهب 

سعر الذهب أول أمس في مصر

 

عيار 24 بيع 3,131جنيه شراء 3,189جنيه


عيار 22 بيع 2,870جنيه شراء 2,923جنيه


عيار 21 بيع 2,740جنيه شراء 2,790جنيه


عيار 18 بيع 2,349جنيه شراء 2,391جنيه


عيار 14 بيع 1,827جنيه شراء 1,860جنيه


عيار 12 بيع 1,566جنيه شراء 1,594جنيه


الاونصة بيع 97,387جنيه شراء 99,165جنيه


الجنيه الذهب بيع 21,920جنيه شراء 22,320جنيه


الكيلو بيع 3,131,429جنيه شراء 3,188,571جنيه
 

الذهب 

 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد.

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن  سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم في مصر الذهب اليوم الذهب المستعمل الذهب اليوم في مصر سعر الذهب اليوم سعر الذهب سعر الذهب اليوم شراء الذهب المستعمل سعر الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

بمقدم 28 ألف جنيه| الإسكان تطرح شقق 3 غرف وصالة بالتقسيط على 30 سنة.. متاحة في 14 مدينة

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

موضوعات متعلقة

كيفية استخراج فيش جنائي موجه للحج

وظائف خالية للشباب قدم الآن

الأوراق المطلوبة للتقديم على تمويل مصروفات الجامعات والمدارس من بنك ناصر

الذهب ينهار أمام رأس الحكمة.. شوف الجرام وصل لكام

إضافة المواليد على بطاقة التموين

طريقة التقديم للوظائف الخالية بإعلان القوي العاملة

تراجع كبير لجميع الأعيرة.. سعر الذهب الآن في مصر

بشرة خير| انخفاض سعر الحديد اليوم.. والسبب رأس الحكمة

ترشيحاتنا

"طيور الخير"..مصر والإمارات تنفذان ثاني إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية في غزة

ناوي على المكسب.. كولر يصطحب ثلاثي هجوم الأهلي في رحلة السعودية

إلغاء مقابل الدمج.. قرار جديد من الوزراء بشأن مشروعات الطاقة المتجددة

تحتفل بعيد ميلاها 117.. قصة مسنة نجت من الحروب العالمية والأنفلونزا الإسبانية

غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل لقاء الزمالك فى نهائي كأس مصر.. تفاصيل

خد شقى عمرنا.. كواليس هروب مستريح المطاعم بـ50 مليون جنيه.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يشفع لأمريكا كل ما فعلته.. ما وراء اتهامات سموتريتش للحليف الأكبر؟

نشرة المرأة والصحة| كل ما يمكن معرفته حول مرض الفنانة داليا مصطفى ومخاطره.. جورجينا بملابس جريئة في أول ظهور بعد أنباء زواجها من رونالدو

بشرى سارة| انخفاض أسعار السجائر بالسوق الموازية.. والشركة تتخذ إجراءً جديدا

جورجينا بملابس جريئة في أول ظهور بعد أنباء زواجها رونالدو.. شاهد

فيديو

ليس من البشر.. مدينة أمريكية تتعرض لغزوٍ عنيف| شاهد

تغير مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟!

ارتفاع أم انخفاض .. ماذا يحدث لأسعار الذهب؟.. فيديو

عطل مفاجئ يضرب شبكة فودافون.. ما الحل للتعامل معه | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ