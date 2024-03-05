خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر، يقدمه موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة، التي شهدت تغيرات قياسية خلال الفترة الحالية، وخاصة في ظل ما تشهده الأسواق من تراجع لأسعار بعض السلع.

سعر الذهب اليوم في مصر 2024

سعر الذهب اليوم في مصر يبحث عنه عدد كبير من المواطنين، ويعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى الكثير منهم.

سعر الذهب اليوم في مصر 2024

عيار 24 بيع 3,211 جنيها شراء 3,257 جنيها



عيار 22 بيع 2,944 جنيها شراء 2,986 جنيها



عيار 21 بيع 2,810 جنيها شراء 2,850 جنيها



عيار 18 بيع 2,409 جنيها شراء 2,443 جنيها



عيار 14 بيع 1,873 جنيها شراء 1,900 جنيها



عيار 12 بيع 1,606 جنيها شراء 1,629 جنيها



الأونصة بيع 99,875 جنيها شراء 101,297 جنيها



الجنيه الذهب بيع 22,480 جنيها شراء 22,800 جنيها



الكيلو بيع 3,211,429 جنيها شراء 3,257,143 جنيها



سعر الذهب أمس في مصر 2024

عيار 24 بيع 2,983 جنيها شراء 3,029جنيها



عيار 22 بيع 2,734 جنيها شراء 2,776جنيها



عيار 21 بيع 2,610 جنيهات شراء 2,650جنيها



عيار 18 بيع 2,237 جنيها شراء 2,271جنيها



عيار 14 بيع 1,740 جنيها شراء 1,767جنيها



عيار 12 بيع 1,491 جنيها شراء 1,514جنيها



الاونصة بيع 92,767 جنيها شراء 94,189جنيها



الجنيه الذهب بيع 20,880 جنيها شراء 21,200جنيه



الكيلو بيع 2,982,857 شراء جنيه 3,028,571جنيه



الذهب

سعر الذهب أول أمس في مصر

عيار 24 بيع 3,131جنيه شراء 3,189جنيه



عيار 22 بيع 2,870جنيه شراء 2,923جنيه



عيار 21 بيع 2,740جنيه شراء 2,790جنيه



عيار 18 بيع 2,349جنيه شراء 2,391جنيه



عيار 14 بيع 1,827جنيه شراء 1,860جنيه



عيار 12 بيع 1,566جنيه شراء 1,594جنيه



الاونصة بيع 97,387جنيه شراء 99,165جنيه



الجنيه الذهب بيع 21,920جنيه شراء 22,320جنيه



الكيلو بيع 3,131,429جنيه شراء 3,188,571جنيه



الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد.

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.