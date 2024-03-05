كسر حاجز الـ 3000 جنيه.. انخفاض جديد يضرب أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء هبوطا حادا جديدا مع بداية التعاملات الصباحية وذلك بسبب تداعيات انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بعد إعلان تفاصيل صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة.

وشهدت أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية حالة انهيار علي مستوى جميع الأعيرة حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق المصرية حوالي 2770 جنيه للجرام ليكسر بذلك حاجز ال 3000 بعد أن وصل خلال الفترة الماضية إلي 3600 جنيه للجرام .

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء



وسجلت أسعار الذهب اليوم فى المحلات بدون مصنعية كما يلي :-



- بلغ سعر الذهب عيار 24، اليوم الثلاثاء، نحو 3165.7 جنيه.

- سجل سعر الذهب عيار 21، اليوم الثلاثاء نحو 2770 جنيهًا.

- حقق سعر الذهب عيار 18، اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024، نحو 2374.2 جنيه.

- بلغ سعر الجنيه الذهب، اليوم الثلاثاء إلى 22160 جنيهًا.

- استقر سعر الذهب اليوم عند 2096.2 دولار.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي سجلت تحركت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى له في 3 أشهر، خلال تعاملات الثلاثاء، مدعوما بضعف الإنفاق على الصناعات التحويلية والبناء في الولايات المتحدة، بينما يترقب المستثمرون شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبيانات الوظائف الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع.

قالت جمعية سوق السبائك في لندن إن مؤشر سعر الذهب في لندن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2098.05 دولار للأونصة في مزاد بعد ظهر أمس الاثنين متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 2078.40 دولار المسجل في 28 ديسمبر.

وينصب تركيز السوق على شهادة رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول أمام الكونغرس يومي الأربعاء والخميس.

ومن المنتظر صدور بيانات اقتصادية أخرى هذا الأسبوع قد تسهم في تحديد اتجاه توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ومن بينها بيانات الخدمات من معهد إدارة التوريدات، ومسح فرص العمل ودوران العمالة، الأربعاء، وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع التصنيع الأمريكي بقدر أكبر في فبراير وتراجع التضخم تدريجيا، في حين ظلت معنويات المستهلكين ضعيفة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، أمس الاثنين إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يتعرض لضغوط عاجلة لخفض أسعار الفائدة في ضوء الاقتصاد "المزدهر" وسوق العمل، في تصريحات سلطت الضوء على خطر بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة أو ارتفاعه بمقدار أكبر من ذلك من خلال "الوفرة المكبوتة".

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2112.39 دولار للأونصة، لكنه حوم قرب مستويات الاثنين البالغة 2119.69 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ الرابع من ديسمبر. وانخفضت العقود الأميركية للذهب 0.3 بالمئة إلى 2120.50 دولار.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 890.90 دولار للأونصة، وانخفض البلاديوم ما يقرب من واحد بالمئة إلى 951.12 دولار. ونزلت الفضة 0.9 بالمئة إلى 23.68 دولار.