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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

آي صاغة : ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية| وعيار 21 بـ2800 جنيه

صدى البلد

 

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط استقرار نسبي للأوقية بالبورصة العالمية، بعد أن ارتفعت لأعلى مستوى لها في شهرين، وذلك عقب صدور بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ معدلات التضخم الأمريكية، وعززت من التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي، وخفض أسعار الفائدة لنحو 3 مرات خلال العام الجاري. 


قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت،  إن أسعار الذهب الذهب تشهد حالة من عدم الاستقرار، بعد موجة من التراجعات الحادة خلال الأسبوعين الماضيين، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2800 جنيه، في حين استقرت الأوقية عند مستوى 2082 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3200 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2400 جنيه، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1867 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 22400 جنيه.


وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنسبة 9.2 % وبقيمة 280 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3050 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2770 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 2.3 %، وبقيمة 47 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2035 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2082 دولارًا.


أوضح، إمبابي، إلى أن تراجع الدولار بالسوق السوداء، دفع أسعار الذهب للتراجع، لاسيما مع إعلان الحكومة استلام حصيلة صفقة "رأس الحكمة، والتي تمثل خطوة في حل أزمة سعر الصرف، حيث تسهم السيولة الدولارية في تعزيز قدرة الدولة في ضبط سعر الصرف.


أضاف، أن ضبط سعر صرف الدولار، سيسهم في استقرار أسعار الذهب، ويحد من المضاربات السعرية، حيث يعد أحد العوامل المحددة لسعر الذهب بالسوق المحلية، بجانب أسعار الذهب بالبورصة العالمية، وقوى العرض والطلب.

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