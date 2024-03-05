سعر الذهب يتراجع مع بقائه قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر

تراجعت أسعار الذهب اليوم، مع بقائه قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، في ظل ترقب المستثمرين شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات الوظائف الرئيسة المقرر صدورها هذا الأسبوع.



وبحسب وكالات الأنباء العالمية، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % إلى 2112.39 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الأمريكية للذهب 0.3 % إلى 2120.50 دولار.



كما تراجع البلاتين بنسبة 0.7 % إلى 890.90 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم ما يقرب من 1 % إلى 951.12 دولار، وهبطت الفضة 0.9 % إلى 23.68 دولار.