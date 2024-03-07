الجرام زاد 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بعد قرارات المركزي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس 7-3-2024 حيث زاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم حوالي 200 جنيه عقب إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف وفق آليات العرض والطلب، ليزيد سعر جرام الذهب حوالي 500 جنيه على مدار 3 أيام، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 2400 جنيه، ليزيد بنحو 4000 جنيه على مدار 3 أيام.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم وصل إلى 3250 جنيها.

سعر الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم وصل إلى 3714 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم وصل إلى 2785 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب زاد بنحو 2400 جنيه دفعة واحدة بمستهل تعاملات اليوم ليصل إلى مستوى 26 ألف جنيه.

ارتفاعات حادة في أسعار الذهب

ارتفاعات حادة في الأسعار وحالة من الارتباك تضرب أسواق الذهب المحلية، خلال تعاملات، الأربعاء، عقب قرار البنك المركزي المصري بتحديد سعر الصرف وفقًا للعرض والطلب، وتزامنًا مع رفع أسعار الفائدة بنحو 6 % للتغلب على التضخم المرتفع.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 220 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3200 جنيه، حيث تشهد الأسوق حالة من الارتباك في التسعير عقب خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، ليتجاوز في البنوك نحو 50 جنيهًا.

البنك المركزي يقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه

أعلن البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 6% في اجتماع استثنائي

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قبل قليل رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة في اجتماع استثنائي لها.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة علي عائد الايداع بنسبة 27.25% و الاقتراض لليلة واحدة بنسبة 28.25% و العملية الرئيسللبنك نحو 27.75%.

ورفع البنك المركزي سعري الائتمان والخصم عند 27.75%.

البنك المركزي يعلن إلغاء حدود السحب من البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية

قرر البنك المركزي المصري الأربعاء 6 مارس 2024، الغاء حدود السحب من البطاقات الائتمانية بالعملة الاجنبية.