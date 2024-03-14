عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل من 3000 جنيه.. صدمة في سعر جرام الذهب عيار 21

صدى البلد

هبطت أسعار الذهب اليوم، الخميس، في مصر بشكل ملحوظ، لينخفض سعر جرام الذهب عيار 21 دون مستوى 3 آلاف جنيه متأثرا بانخفاض سعر الدولار في البنوك المصرية دون مستوى 49 جنيها.

نزول سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم عند 2960 جنيها بيعا و2990 جنيها شراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 

2368 جنيه بيعا و23920 جنيه شراءً.

أسعار الذهب في مصر إيجيبت جولد برايس 

أسعار الذهب في مصر أمس الأربعاء وفق “آي صاغة”

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس، الأربعاء، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بعد تراجعها عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات أمس، الأربعاء، ومقارنة بختام تعاملات أمس الأول، الثلاثاء، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3050 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 7 دولارات لتسجل مستوى 2165 دولارًا.

وأضاف إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3486 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2614 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2034 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24400 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 50 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الأول، الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3150 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3100 جنيه، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 24 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2182 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2158 دولارًا.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات التضخم الأمريكية، ارتفاع "مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي" في الولايات المتحدة خلال فبراير 0.4% ، وبنسبة 3.2% عن العام الماضي، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية.

وتسهم هذه البيانات في استمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسته النقدية المتشددة، وتقلص التوقعات حول خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من عام 2024.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اجتماعها خلال يومي 19 و20 مارس الجاري.

الذهب سعر الذهب نزل هبوط الذهب خسارة الذهب الذهب عيار أسعار أعيرة الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه |الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 رابع يوم رمضان

48 جنيها.. انخفاض سعر الدولار داخل البنوك المصرية اليوم الخميس

25 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن رابع أيام رمضان.. وهذا ثمن البيض الآن

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

هل يهبط لـ40 قريبًا؟|الجنيه يواصل رحلة الصعود أمام الدولار.. وهذا ثمنه الآن

خراب بيوت|مفاجأةغير سعيدة لـ تجار الذهب في السوق

دعاء النبي في صلاة الفجر في رمضان.. ردده طوال الشهر يجبر الله بخاطرك

الأرصاد الجوية تتابع عن كثب حالة عدم الاستقرار الجوية المتوقعة الأحد

ترشيحاتنا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 14 مارس 2024

المدافع دوما عن حق المواطن.. مصطفى بكري ينعي نقيب الأطباء الأسبق

طرح محال تجارية ووحدات وصيدليات بمدينتي بدر والسادات للبيع بالمزاد العلني

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع أعمال تطوير الطرق والبنية الأساسية والخدمات

ناصري الهوى.. عارض السادات وقاطعه مبارك بسبب نصيحة|حكايات حمدي السيد مع الزعماء

استقرار عيار 21| أسعار الذهب الآن في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

نشرة المرأة و الصحة| إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال...ماذا يحدث للبشرة عند استخدام زيت خشب الصندل؟

المقلب قلب بجد| حكاية أزمة زوج نيلي كريم وباسم سمرة.. اتهام علني ورد قاسي

بعد هجوم طليقها.. 10 صور رومانسية جمعت بين بوسي وهشام ربيع

فيديو

حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ