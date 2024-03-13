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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

«آي صاغة»: 50 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 3050

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بعد تراجعها أمس عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية.

 

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3050 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 7 دولارات لتسجل مستوى 2165 دولارًا.

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وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3486 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2614 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2034 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24400 جنيه.


وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 50 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3150 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3100 جنيه، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 24 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2182 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2158 دولارًا.


وفي سياق متصل، كشفت بيانات التضخم الأمريكية، ارتفاع "مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي" في الولايات المتحدة خلال فبراير 0.4 % ، وبنسبة 3.2% عن العام الماضي، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية.


وتسهم هذه البيانات في استمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسته النقدية المتشددة، وتقلص التوقعات حول خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من عام 2024، ومن المقرر أن تعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اجتماعها خلال يومي 19 و20 مارس الجاري.

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