تراجع جديد يضرب سعر الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، لكنها ظلت بالقرب من أعلى مستوياتها، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء تراجعا في مستهل التعاملات بنحو 100 جنيه.

وكانت أسعار الذهب ، قد شهدت تراجعا خلال اليومين الماضيين بعد أن ارتفع متأثرا بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من 31 إلى 50 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر 3100 جنيها خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب عالميا

وعالميا، شهد سعر الذهب تراجع مسجلا 2158 دولارا للاوقية.

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2657 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3100 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3543 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 24.800 جنيه.

توقعات أسعار الذهب

تشهد أونصة الذهب العالمي تحركات هادئة مع بداية الأسبوع في ظل رغبة الأسواق في انتظار بيانات التضخم الأمريكية التي تعد أهم الأحداث هذا الأسبوع والتي تصدر يوم غد الثلاثاء، لتبقى التداولات بالقرب من أعلى مستوى تاريخي لها، وحتى الآن لم يظهر الذهب علامة على الدخول في تصحيح سلبي أو جني للأرباح.

تراجع سعر الذهب المحلي منذ بداية الأسبوع حيث تأثر بالتراجع الطفيف في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، حيث يستمر الترقب في الأسواق للتغيرات على السعر الرسمي في البنوك بعد أن تقلصت الفجوة بين سعر البنك وسعر السوق الموازي.

التداولات الهادئة لسعر الأونصة العالمية اليوم واغلاق سعر الذهب تداولات الأسبوع الماضي تحت المستوى 2180 دولار للأونصة قد يفتح المجال لبدء عمليات بيع لجني الأرباح على الذهب، ولكن قد لا يحدث هذا قبل صدور أخبار التضخم الأمريكية، لذا من المتوقع أن تستقر التداولات حتى هذا الوقت بين 2170 – 2190 دولار للأونصة.

في حالة جاءت بيانات التضخم أفضل من التوقعات قد تدفع الذهب إلى بداية التصحيح السلبي ليستهدف منطقة 2140 – 2150 دولار للأونصة وبعدها المستوى 2120 دولار.