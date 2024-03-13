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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جنيهان دفعة واحدة.. تراجع جديد في سعر الدولار بالبنوك اليوم

صدى البلد

واصل سعر الدولار اليوم في البنوك التراجع مجددا متراوحا بين 48 و49 جنيها بعد أن تجاوز الـ 50 جنيها الأربعاء الماضي بعد وضع سعر عادل للجنيه مقابل الدولار.

يأتي ذلك عقب نجاح الدولة في توحيد سعر صرف الدولار داخل الدولة والقضاء نهائيا على السوق السوادء.

أسعار صرف الدولار في البنك المركزي

شراء 48.73 جنيه

بيع 48.83 جنيه

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاربعاء 13-3-2024.

أسعار الدولار اليوم 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سجل  48.75 جنيه للشراء و 48.85 جينه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وصل إلى 48.75 جنيه للشراء و 48.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار في مصر  

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 48.80جنيه للشراء و 49.90 جنيه للبيع، منخفضا بنحو 70 قرشا دفعه واحدة اليوم الاربعاء 

وقدم مصرف ابو ظبي الاسلامي أعلى سعر لصرف الدولار بقيمة  49.13 جنيه للشراء 49.23 جنيه للبيع متراجعا بنحو 50 قرشا اضافية خلال الاسبوع الجاري.

وعن أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه فسجل سعر الدولار في ميد بنك 48.60 جينه للشراء و 48.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي وصل إلى  48.75 جنيه للشراء و 48.85 جنيه للبيع 

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية وصل إلى 48.65 جنيه للشراء و 48.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري  وصل إلى  48.70 جنيه للشراء و 48.80  جنيه للبيع 

سعر الدولار في بنك قناة السويس 48.70 جنيه للشراء و 48.80  جنيه للبيع 

سعر الدولار في المصرف المتحد  48.75 جنيه للشراء و 48.85 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك الاهلي المتحد  48.75 جنيه للشراء و 48.85 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك المصري للتنمية  48.75 جنيه للشراء و 48.85 جنيه للبيع 

سعر الدولار في بنك الاسكندرية  48.75 جنيه للشراء و 48.85 جنيه للبيع 

سعر الدولار في ميد بنك 48.60 جينه للشراء و 48.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر سجل 48.60 جنيه للشراء و 48.70 جنيه للبيع، متراجع بنحو 70 قرشا مقارنة ببداية تعاملات الاسبوع الجاري.

سعر الدولار في بنك البركة سجل  48.70 جنيه للشراء و 48.80  جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك العقاري المصري سجل 48.75 جنيه للشراء و 48.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي سجل  48.75 جنيه للشراء و 48.85 جنيه للبيع 

سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي سجل 48.70 جنيه للشراء و 48.80  جنيه للبيع 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني سجل  48.75 جنيه للشراء و 48.85 جنيه للبيع 

 

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