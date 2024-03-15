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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد تكليفه بتشكيل الحكومة.. ملفات مهمة على طاولة رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد

محمود عباس
محمود عباس

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تلفزيونيا «بعد تكليفه بتشكيل الحكومة.. ملفات مهمة على طاولة رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد».
رسائل محددة جاءت بها تكليفات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لرئيس الوزراء الجديد محمد مصطفى  في أصعب وقت بتاريخ القضية الفلسطينية.

وسيبدأ محمد مصطفى رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة مهام عمله بالملف الأبرز في تكليفات الرئيس عباس أبو مازن مطالبا إياه بتكثيف جهود الإغاثة الإنسانية لسكان القطاع شمالا وجنوبا وإعادة إعمار القطاع كمهمة أساسية سبق أن اضطلع بها بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014.

 المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتقوية روافدها 

كما سيأتي ترابط الأراضي الفلسطينية بين قطاع غزة والضفة الغربية من أهم أولويات حكومة محمد مصطفى الجديدة عن طريق توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتقوية روافدها بما يتيح لها تقديم كل الخدمات من أبناء الوطن وتعزيز شراكتها مع المنظمات المحلية والدولية.

تشكيل الحكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن الضفة الغربية توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية

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