الحرية المصري: تحذير السيسي من اجتياح رفح الفلسطينية يؤكد خطورة الأمر وتوابعه

ثمن النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، أثناء تفقده للاكاديمية العسكرية المصرية، يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وقال مهنى، إن حديث الرئيس السيسي عن خطورة اجتياح رفح الفلسطينية واستمرار الحرب ونزيف الدم ما يقرب من ٥ اشهر، يؤكد خطورة الأمر وتوابعه ويعد بمثابة رسالة واضحة بأن مصر تستمر في دعم القضية وتسعى بكل جهدها لوقف إطلاق النار وقتل الابرياء، وهذا ما يؤكده الرئيس في كل حديث له أن القضية الفلسطينية هي الأهمية الأولى.

وأكد مهنى، أن زيارة الرئيس للطلاب بالأكاديمية يعزز من ثقتهم بأنفسهم ويجعلهم فخورين بوجود رئيس مثل الاب يهتم بهم دائما، خاصة وإنه نوه لأن الدولة تستهدف افضل بناء للشخصية من أجل تنمية قيادة افضل وفتح آفاق جديدة للمستقبل.

وتابع عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عن أهمية التطوير ومواكبة الدول من حولنا أمر هام ، خاصة وأن الأمور تسير الآن بشكل أسرع ولذلك يجب علينا متابعة كل جديد حتى نستطيع التصدي لأي مخطط من قوى الشر المتربصة بمصر وشعبها.

كما أشار نائب رئيس الحزب، إلى أن مصر تمتلك افضل الطلاب العسكريين على الاطلاق، وهذا ما يظهر بوضوح في كل المعارك التي خاضتها مصر، والأكاديمية العسكرية تخرج ابطال يضحون بحياتهم وأنفسهم من أجل مصر. وشعبها، وستظل تسطر تاريخا وامجادا جديدة وسط الازمات والمعارك.