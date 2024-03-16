تقلبات جوية عنيفة والذروة الإثنين.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة القادمة

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مدار الـ 72 ساعة القادمة، ونستعرض لكم أبرز التوقعات من خلال السطور التالية.



وقالت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، إن اليوم توجد فرص لسقوط أمطار على عدة مناطق، ومع يوم الأحد بداية موجة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية، حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي ويستمر تأثيره حتى الثلاثاء المقبل، لافتة إلى أن الإثنين هو ذروة التقلبات الجوية حيث سقوط الأمطار المصحوبة بنشاط في حركة الرياح.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأمطار ستبدأ على المنطقة الغربية وستكون بين الخفيفة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وبعض مناطق الصحراء الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، كما ستمتد خفيفة إلى محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى.



طقس اليوم السبت

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس شتوي مائل للدفء على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، و حار على المناطق الجنوبية خلال فترة النهار.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم هناك وجود نشاط في حركة الرياح يعمل على زيادة الاحساس بالبرودة.