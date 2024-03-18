انتشار معدات مياه القليوبية لمواجهة الطقس السيئ .. صور

شهدت مدن وقرى محافظة القليوبية اليوم الخميس، سقوط أمطار متوسطة علي بعض الأنحاء، وسط إعلان محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان رفع حالة الطوارئ لسرعة التعامل مع تراكمات مياه الأمطار بالشوارع.



وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بانتشار معدات الشركة لرفع تجمعات مياه الأمطار ، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية سقوط الأمطار، كما تم رفع حالة الطوارئ بكافة مدن المحافظة، ونشر فرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار بالمناطق الساخنة وخاصة الأنفاق والطرق السريعة والميادين الرئيسية.



من جانبه وجه المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة للعمل على رفع أى آثار للأمطار.

FB_IMG_1710765267499

FB_IMG_1710765260837