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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتشار معدات مياه القليوبية لمواجهة الطقس السيئ .. صور

معدات شركة المياه
معدات شركة المياه

شهدت مدن وقرى محافظة القليوبية اليوم الخميس، سقوط أمطار متوسطة علي بعض الأنحاء، وسط إعلان محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان رفع حالة الطوارئ لسرعة التعامل مع تراكمات مياه الأمطار بالشوارع.


وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بانتشار معدات الشركة لرفع تجمعات مياه الأمطار ، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية سقوط الأمطار، كما تم رفع حالة الطوارئ بكافة مدن المحافظة، ونشر فرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار بالمناطق الساخنة وخاصة الأنفاق والطرق السريعة والميادين الرئيسية.


من جانبه وجه المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة للعمل على رفع أى آثار للأمطار. 

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القليوبية أمطار متوسطة تجمعات مياه الأمطار تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية تقلبات الطقس تراكمات مياه الأمطار

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