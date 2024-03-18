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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. الدفاع المدني يطلق تحذيرات خطيرة من الطقس لمدة 3 أيام

طقس السعودية
طقس السعودية

دعت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية، اليوم الاثنين، إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية في المملكة، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك بسبب استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة السعودية، من اليوم الاثنين حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح الدفاع المدني السعودي في بيان لها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن مناطق مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والعرضيات وتربة ورنية والموية والخرمة والجموم وخليص وبحرة.

وأضافت: "كما ستتأثر منطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء، ومناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل والقصيم والشرقية".

وأشارت المديرية إلى أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل جدة ورابغ، كما ستتأثر منطقة الرياض لتشمل الرياض العاصمة والمزاحمية والحريق والخرج وحوطة بني تميم، ومناطق الشرقية والباحة وعسير وجازان.

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