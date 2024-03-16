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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال أسبوع.. السعودية تلقي القبض على عدد كبير من الوافدين|تفاصيل

السعودية
السعودية

اعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إلقاء القبض (19746) مخالفًا، منهم (11250) مخالفًا لنظام الإقامة، و(5511) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2985) مخالفًا لنظام العمل وذلك خلال الفترة من 7 مارس وحتي 13 من الشهر ذاته.

وفي بيان لها؛ بينت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغوا  (972) شخصًا (47%) منهم يمنيو الجنسية، و(50%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (109) أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

كما ضبطت أجهزة الامن السعودية (24) متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (60430) وافدًا مخالفًا، منهم (55812) رجلًا، و(4618) امرأة.

كما  تم إحالة (53252) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1740) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (11953) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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