عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

تقلبات جوية .. منخفض جوي وتحذير من تطورات حالة الطقس

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية حول تطورات حالة الطقس حيث أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بداية من اليوم السبت 6 إبريل 2024، وحتى الخميس المقبل 11 أبريل.

شاهد الفيديو:

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يضرب مصر منخفض جوي يؤثر على مصر يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار علي عدة محافظات حتى شمال الصعيد.

ونشهد من اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد دافئ على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد انخفاض درجات الحرارة بنحو 4 درجات إضافة إلى نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس بالانخفاض في درجات الحرارة، يوم غد الأحد.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت طقسا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما تكون حالة الطقس ليلا وفي الصباح الباكر، مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقع خبراء الأرصاد، نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، فيما تتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحرالاحمر، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم متوقع أن تسجل العظمى 27 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، موضحة أن اليوم يوجد أيضًا سحب منخفضة ومتوسطة تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس وبالتالي يحدث مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء ربيعية مائلة للحرارة فترة النهار على القاهرة الكبرى و الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، بينما تسود أجواء دافئة على السواحل الشمالية وحارة على المناطق الجنوبية، أما فترة الليل تسود أجواء مائلة للبرودة.
 

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

300 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

شخصيات عامة وكبار رجال الدولة فى جنازة أحمد فتحي سرور.. شاهد

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

خبير يكشف أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة

شرخ في عظمة بالوجه وقناع طبي.. التشخيص الأول لإصابة حسين الشحات

هجوم شرس من مجدي عبد الغني علي كهربا.. ماذا قال؟

موضوعات متعلقة

هي موتة ولا أكتر.. بيومي فؤاد يبكي على الهواء بسبب محمد سلام

لتعويض صلاح أم للعب بجانبه؟.. موسى التعمري على رادار ليفربول

اشتعلت ملابسها فجأة.. مي سليم تروي موقفا مرعبا مع الجن في "المداح 4"

ترشيحاتنا

وزارة الثقافة تنظم عددًا من الأنشطة بالتزامن مع يوم اليتيم

الدواء: ضبط أدوية مهربة بـ90 مليون جنيه مصري| تفاصيل

بايرن ميونخ ينافس برشلونة على ضم لاعب السيتي

دوي انفجارات متتالية في محيط العاصمة السورية دمشق

بعد ظهورها الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ درة| شاهد

شيفروليه اوبترا 2022 "فبريكا" اعلى فئة .. للبيع بهذا السعر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرخ في عظمة بالوجه وقناع طبي.. التشخيص الأول لإصابة حسين الشحات

هزيمة الحملة الصليبية.. كيف أسر المصريون ملك فرنسا لويس التاسع ؟

تراجع في أسعار اللحوم اليوم وتوقعات بمزيد من الانخفاض

آثار مصرية تباع في مزاد دار كريستيز العالمي .. ما القصة؟

فيديو

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

تقلبات جوية .. منخفض جوي وتحذير من تطورات حالة الطقس

عارفة عبد الرسول تنشر فيديو مع أحفادها

روحت لأطباء نفسيين وخايف أصلى..حسام حبيب يكشف مفاجآت عن علاقته بشيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

اﻟﻤﺰﻳﺪ