تقلبات جوية .. منخفض جوي وتحذير من تطورات حالة الطقس

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية حول تطورات حالة الطقس حيث أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بداية من اليوم السبت 6 إبريل 2024، وحتى الخميس المقبل 11 أبريل.

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حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يضرب مصر منخفض جوي يؤثر على مصر يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار علي عدة محافظات حتى شمال الصعيد.

ونشهد من اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد دافئ على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد انخفاض درجات الحرارة بنحو 4 درجات إضافة إلى نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس بالانخفاض في درجات الحرارة، يوم غد الأحد.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت طقسا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما تكون حالة الطقس ليلا وفي الصباح الباكر، مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقع خبراء الأرصاد، نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، فيما تتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحرالاحمر، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم متوقع أن تسجل العظمى 27 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، موضحة أن اليوم يوجد أيضًا سحب منخفضة ومتوسطة تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس وبالتالي يحدث مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء ربيعية مائلة للحرارة فترة النهار على القاهرة الكبرى و الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، بينما تسود أجواء دافئة على السواحل الشمالية وحارة على المناطق الجنوبية، أما فترة الليل تسود أجواء مائلة للبرودة.

