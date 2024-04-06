اليوم بداية التقلبات.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب مصر خلال ساعات

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بداية من اليوم السبت 6 إبريل 2024، وحتى الخميس المقبل 11 أبريل.

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يضرب مصر منخفض جوي يؤثر على مصر يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار علي عدة محافظات حتى شمال الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد انخفاض درجات الحرارة بنحو 4 درجات إضافة إلى نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس بالانخفاض في درجات الحرارة، يوم غد الأحد.

طقس اليوم السبت

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت طقسا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما تكون حالة الطقس ليلا وفي الصباح الباكر، مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقع خبراء الأرصاد، نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، فيما تتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحرالاحمر، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 27 15

العاصمة الادارية 28 16

6 اكتوبر 27 15

بنهــــا 27 15

دمنهور 26 15

وادى النطرون 27 14

كفر الشيخ 27 15

المنصورة 26 15

الزقازيق 27 16

شبين الكوم 27 15

طنطا 27 15

دمياط 26 15

بورسعيد 24 15

الإسماعيلية 28 14

السويس 27 15

العريش 24 13

رفح 23 14

رأس سدر 29 17

نخل 28 09

كاترين 23 08

الطور 28 18

طابا 26 17

شرم الشيخ 30 23

الاسكندرية 23 16

العلمين 23 15

مطروح 21 14

السلوم 24 13

سيوة 27 14

رأس غارب 30 22

الغردقة 31 23

سفاجا 33 22

مرسى علم 32 21

شلاتين 32 22

حلايب 29 21

أبو رماد 28 20

رأس حدربة 28 20

الفيوم 28 15

بني سويف 28 15

المنيا 28 15

أسيوط 29 16

سوهاج 32 18

قنا 35 20

الأقصر 35 22

أسوان 36 22

الوادى الجديد 34 18

أبوسمبل 36 21