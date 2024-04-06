عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم بداية التقلبات.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب مصر خلال ساعات

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بداية من اليوم السبت 6 إبريل 2024، وحتى الخميس المقبل 11 أبريل.

txt

ماتخففوش الهدوم.. الأرصاد تحذر: عودة انخفاض الحرارة والأمطار من الغد

txt

هيحصل مع أول أيامه| إعلان رسمي من الأرصاد عن طقس عيد الفطر 2024

txt

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو أول أيام العيد.. فيديو

txt

انخفاض 4 درجات ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي في هذا الموعد

txt

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس | فيديو

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يضرب مصر منخفض جوي يؤثر على مصر يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار علي عدة محافظات حتى شمال الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد انخفاض درجات الحرارة بنحو 4 درجات إضافة إلى نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس بالانخفاض في درجات الحرارة، يوم غد الأحد.

طقس اليوم السبت

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت طقسا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما تكون حالة الطقس ليلا وفي الصباح الباكر، مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقع خبراء الأرصاد، نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، فيما تتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحرالاحمر، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 27 15
العاصمة الادارية 28 16
6 اكتوبر 27 15
بنهــــا 27 15
دمنهور 26 15
وادى النطرون 27 14
كفر الشيخ 27 15
المنصورة 26 15
الزقازيق 27 16
شبين الكوم 27 15
طنطا 27 15
دمياط 26 15
بورسعيد 24 15
الإسماعيلية 28 14
السويس 27 15
العريش 24 13
رفح 23 14
رأس سدر 29 17
نخل 28 09
كاترين 23 08
الطور 28 18
طابا 26 17
شرم الشيخ 30 23
الاسكندرية 23 16
العلمين 23 15
مطروح 21 14
السلوم 24 13
سيوة 27 14
رأس غارب 30 22
الغردقة 31 23
سفاجا 33 22
مرسى علم 32 21
شلاتين 32 22
حلايب 29 21
أبو رماد 28 20
رأس حدربة 28 20
الفيوم 28 15
بني سويف 28 15
المنيا 28 15
أسيوط 29 16
سوهاج 32 18
قنا 35 20
الأقصر 35 22
أسوان 36 22
الوادى الجديد 34 18
أبوسمبل 36 21

الأرصاد هيئة الأرصاد منخفض جوى درجات الحرارة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل أدعية ليلة القدر..66 دعاء أوصى بها الرسول في 27 رمضان تغير قدرك

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات لا ترد وأفضل 410 أدعية شاملة للخيرات

وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق

صلاة التسابيح| 6 معجزات لمن يؤديها في ليلة القدر.. اغتنم نفحاتها

أدعية ليلة القدر .. ردد أفضل ما قاله الأنبياء 300 دعاء مستجابة فورا

تركي أل الشيخ يظهر في لقاء الأهلي وسيمبا

هل ليلة القدر الآن في 27 رمضان؟.. علي جمعة يحسمها بـ9 حقائق

دعاء صلاة التهجد في ليلة القدر 27 رمضان.. ردده بهذه الساعة وترقب معجزة

ترشيحاتنا

اليوم بداية التقلبات.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب مصر خلال ساعات

مش غريبة.. تعليق مثير من سيف زاهر بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي أفريقيا

خبير يكشف أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة

أول تعليق من إمام عاشور بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

عدا حاملي بطاقات الإقامة.. مهلة للأجانب المتواجدين فى مصر

كولر: أخترت الأسلوب المناسب أمام سيمبا وموديست قدم مباراة كبيرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الجريء.. جورجينا تشعل السوشيال ميديا بإطلالة ناعمة

بنسبة 28%.. زيادة أسعار السيارات الكلاسيكية التي تحمل هذه العلامة في هولندا

لا تسرفوا.. جمال شعبان يقدم نصيحة مهمة في العيد

بدون مكياج .. إيمي طلعت زكريا بإطلالة شتوية كاجوال

فيديو

صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

عودة الأمطار والرياح .. مفاجأة غير محسوبة في طقس العيد

محسن منصور يكشف لـ صدى البلد عروض المسرح في العيد

تفسير لوحة الإنس والجن بعد ظهورها في مسلسل “المداح 4”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ