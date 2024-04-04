الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو أول أيام العيد.. فيديو

تشهد معظم المحافظات خلال هذه الفترة ارتفاع في درجات الحرارة، ولكن خلال الأيام المقبلة وتحديًا من يوم الأحد المقبل سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، وسيكون هناك أمطار.

فقد أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة بداية من يوم السبت المقبل ستشهد انخفاضات، موضحة أنه من يوم الأحد سنتعرض لـ منخفض جوي متعمق سيؤثر على البلاد.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية، على القناة «الأولى»، أن هذا المنخفض سينتج عنه نشاط رياح، وفرص لسقوط الأمطار، وأنه من يوم الأحد حتى العيد سنتعرض للأمطار، وأن البلاد ستشهد جوا معتدلا من الأحد لـ الأربعاء، أول أيام العيد، وإن درجات الحرارة ستكون بين الـ 25 والـ 27، ولذلك على الجميع عدم تخفيف الملابس في فترة العيد.

درجات الحرارة

العظمى الصغرى

القاهرة 31 17

العاصمة الإدارية 32 17

6 أكتوبر 32 17

بنهــــا 30 18

دمنهور 30 18

وادى النطرون 32 17

كفر الشيخ 30 17

المنصورة 31 18

الزقازيق 32 18

شبين الكوم 31 17

طنطا 31 17

دمياط 25 17

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 33 16

السويس 32 17

العريش 27 16

رفح 26 16

رأس سدر 33 18

نخل 31 12

كاترين 25 11

الطور 29 21

طابا 32 20

شرم الشيخ 36 24

الإسكندرية 27 16

العلمين 27 16

مطروح 25 13

السلوم 26 13

سيوة 30 12

رأس غارب 34 22

الغردقة 35 23

سفاجا 35 22

مرسى علم 36 21

شلاتين 30 22

حلايب 29 21

أبو رماد 28 20

رأس حدربة 28 20

الفيوم 33 17

بني سويف 34 18

المنيا 35 18

أسيوط 36 19

سوهاج 35 20

قنا 36 20

الأقصر 38 21

أسوان 37 21

الوادى الجديد 38 20

أبوسمبل 36 20