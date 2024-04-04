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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم ..فيديو

الذهب والدولار
الذهب والدولار

 نشر قسم التوك شو بـ موقع “صدى البلد”، اليوم الخميس 4-4-2024، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، منها أسعار الذهب والدولار، والطقس.

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«الأرصاد»: استمرار ارتفاع قيم الحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة الكبرى 31 درجة

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أمطار في العيد.. الأرصاد تعلن مفاجأة بطقس الأسبوع المقبل

قدم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، الخميس 4 أبريل 2024.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة؛ وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3554 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3110 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2666 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 24880 جنيها.


استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 4 إبريل 2024.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.44 جنيه للبيع، و47.34 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو 51.15 جنيه للبيع، و 51.03 جنيه للشراء

 

سعر الجنيه الإسترليني اليوم 
سعر الجنيه الإسترليني 59.70 جنيه للبيع، و59.54 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم 
سعر الريال السعودي 12.65 جنيه للبيع، و12.62 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم 
سعر الدينار الكويتي 154.30  جنيه للبيع، و153.77 جنيه للشراء.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير، لكن ثمّة استمرارا في ارتفاع قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، وهو أمر مستمر منذ عدة أيام.

وأضافت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، أنّ قيم الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 4 إلى 5 درجات، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 31 درجة مئوية.


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «هذا الارتفاع يرجع إلى تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية، بالإضافة إلى وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهذا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، فالأجواء مشمسة بشكل كبير خلال فترة النهار وهو ما يساعد على ارتفاع قيم الحرارة، والأجواء في فترة النهار ستكون حارة في معظم المحافظات من الوجه البحري إلى القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وأجواء مائلة للحرارة في السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط". 
 

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