«الأرصاد»: استمرار ارتفاع قيم الحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة الكبرى 31 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير، لكن ثمّة استمرارا في ارتفاع قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، وهو أمر مستمر منذ عدة أيام.

وأضافت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، أنّ قيم الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 4 إلى 5 درجات، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 31 درجة مئوية.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «هذا الارتفاع يرجع إلى تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية، بالإضافة إلى وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهذا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، فالأجواء مشمسة بشكل كبير خلال فترة النهار وهو ما يساعد على ارتفاع قيم الحرارة، والأجواء في فترة النهار ستكون حارة في معظم المحافظات من الوجه البحري إلى القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وأجواء مائلة للحرارة في السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط".

