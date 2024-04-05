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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ماتخففوش الهدوم.. الأرصاد تحذر: عودة انخفاض الحرارة والأمطار من الغد

الطقس في مصر
الطقس في مصر

تشهد حالة الطقس اعتبارا من غدا السبت، انخفاضا جديدا وملحوظا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد ويستمر بشكل تدريجي حتى نهاية الأسبوع الجديد.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس خلال الأيام القادمة، سيشهد انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية، يصاحبها نشاط للرياح مما يزيد من الاحساس بانخفاض درجات الحرارة، يصاحب ذلك فرص أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

 ويكون حالة الطقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون لطيف على السواحل الشمالية.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس لطيف ليلا وفي الصباح الباكر أيضا على أغلب الأنحاء، حيث يشهد انخفاض على أغلب أنحاء البلاد.

وحسب هيئة الأرصاد، فإن التحذير من وجود الشبورة المائية صباحا على الطرق مازال مستمر وتحديدا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

وعن نشاط الرياح، المستمر تأثيره في الطقس خلال هذه الفترة، متوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من  القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وعن فرص الأمطار، تعود فرص الامطار الخفيفة خلال حالة الطقس هذا الأسبوع، وتحديدا غدا، السبت، تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتستمر فرص الامطار المتوقعة، حتى يوم الأربعاء القادم على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس، الفترة القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 18 درجة
السواحل الشمالية 22 درجة للعظمى والصغرى 15 درجة
جنوب سيناء 35 درجة للعظمى والصغرى 24 درجة
شمال الصعيد 35 درجة للعظمى والصغرى 18 درجة
جنوب الصعيد 36 درجة للعظمى والصغرى 22 درجة

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد

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