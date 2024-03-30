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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

توقعات حالة طقس اليوم وحتى عيد الفطر .. الأرصاد تعلن موعد تحسن الجو

حالة الطقس عيد الفطر
حالة الطقس عيد الفطر المبارك

تقلبات جوية شديدة تشهدها حالة الطقس في عدة محافظات خلال الفترة الحالية، والتي نتج عنها تساقط أمطار غزيرة ونشاط لحركة الرياح، نظرا لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والممطرة، على مناطق من الوجه البحري والصعيد شمالا والقاهرة الكبرى، مما أثار التساؤل حول الملابس التي نرتديها.

حالة الطقس في عيد الفطر 

ويشهد فصل الربيع اختلاف درجات الحرارة بين الليل والنهار، الأمر الذي يدفع البعض لتخفيف الملابس، في الوقت الذي تحرص الأسر المصرية على شراء ملابس جديدة مع اقتراب عيد الفطر احتفالاً به، إلا أن الكثير من الأمهات تحتار في شراء نوعية الملابس بين الربيعي، والصيفي وخاصة مع عرض كثير من المحلات ملابس صيفية.

وفي هذا الصدد، كشف عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور محمود القياتي، في تصريحات خاصة له إنه من المتوقع أن نشهد تقلبات جوية كبيرة في طقس عيد الفطر المبارك، وذلك لأن العيد يأتي في فصل الربيع، الذي يشهد تصارع واختلاف كبير في الكتل الهوائية.

وتابع عضو الهيئة العامة للأرصاد أن متوسط درجات الحرارة خلال العيد سوف تكون ما بين 26 درجة و29 درجة مئوية، بالنسبة للقاهرة خلال ساعات النهار، وتقل عن ذلك المعدل كلما اتجهنا نحو الشمال لمحافظات السواحل الشمالية، وترتفع قليلا عن هذا المعدل كلما اتجهنا نحو الجنوب في اتجاه محافظات صعيد مصر، وفقا للبيانات المناخية، كما أشار إلى أنه خلال فترات الليل تسود الأجواء اللطيفة، وفي ذات الوقت تكون مائلة إلي البرودة.

وووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، بضرورة توخي الحذر فيما يتعلق بتبديل الملابس خاصة في الليل؛ بسبب الاختلاف في درجات الحرارة خلال النهار والليل، كما أشارت الهيئة إلى أهمية ارتداء ملابس إضافية أثناء فترات الليل، وارتداء الكمامات خلال ساعات النهار؛ خاصة مرضى الحساسية، لأن تلك الفترة تشهد حدوث رياح الخماسين، تلك المثيرة للأتربة.

موعد تحسن حالة الطقس

ويبدأ تحسن حالة الطقس اعتبارا من اليوم السبت، حيث يتوقف سقوط الأمطار، بينما تبقى الظاهرتين الجويتين المؤثرتين وهما كثافة الشبورة المائية وانتشارها على الطرق، ونشاط حركة الرياح على مناطق متفرقة من البلاد وذلك حتى الأحد، ثم تنقشع الشبورة المائية، ويستمر نشاط حركة الرياح على عددٍ من المحافظات حتى يوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2024.

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أمطار غزيرة على هذه المحافظات.. حالة الطقس في مصر اليوم

من جانبها، أكدت منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة الإلتزام بالملابس الشتوية غيرالثقيلة إلى نهاية تقلبات الربيع وحتى بداية شهر مايو، وأن تتجنب الأمهات شراء الملابس الصيفية للأطفال لحمايتهم من الإصابة بنزلات البرد، وتابعت قد تشهد فترة النهار ارتفاع في درجات الحرارة مما يؤدي إلى تخفيف الملابس خلال اليوم، ولكن يفضل في المساء ارتداء ملابس شتوية.

وتابعت الطقس إلى نهاية الربيع يشهد فترات برودة في الليل مع استقرار في درجات الحرارة خلال فترات النهار، ولكن يفضل عدم الاستغناء عن الملابس الشتوية وارتداء الملابس الصيفية أثناء الليل، ويفضل ارتداء جاكيت عند الخروج في الصباح الباكر وفى المساء.

الجو هيتحسن.. الأرصاد تبشر بحالة الطقس اليوم على تلك المحافظات

الطقس| عودة استقرار الأجواء وارتفاع درجات الحرارة غدا

ونصحت بشراء ملابس العيد مصممة بأكمام وخريفية وليست بنصف كم، وأشارت إلى إن شراء الملابس الصيفية أو ارتدائها عند اقتراب الصيف يكون في نهاية مايو، وليس الآن أو في العيد.

وسوف نرصد لكم بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

  • درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 16 والعظمى 28
  • درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 15 والعظمى 28
  • درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 15 والعظمى 29
  • درجات الحرارة فى بنها الصغرى 16 والعظمى 28
  • درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 26
  • درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 14 والعظمى 28
  • درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 14 والعظمى 27
  • درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 15 والعظمى 27
  • درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 28
  • درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 14 والعظمى 28
  • درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 28
  • درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 15 والعظمى 25
  • درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 25
  • درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 29
  • درجات الحرارة فى السويس الصغرى 15 والعظمى 28
  • درجات الحرارة فى العريش الصغرى 14 والعظمى 24
  • درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 23
  • درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 28
  • درجات الحرارة فى نخل الصغرى 12 العظمى 27
  • درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 08 والعظمى 24
  • درجات الحرارة فى الطور الصغرى 14 والعظمى 29
  • درجات الحرارة فى طابا الصغرى 15 والعظمى 27
  • درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 29
  • درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 23
  • درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 14 والعظمى 23
  • درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 15 والعظمى 23
  • درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 14 والعظمى 22
  • درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 15 والعظمى 26
  • درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 29
  • درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 29
  • درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 17 والعظمى 28
  • درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 26
  • درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 27
  • درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 28
  • درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 16 والعظمى 29
  • درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 17 والعظمى 29
  • درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 14 والعظمى 29
  • درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 16 والعظمى 30
  • درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 16 والعظمى 31
  • درجات الحرارة فى قنا الصغرى 17 والعظمى 32
  • درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 18 والعظمى 32
  • درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 18 والعظمى 32
  • درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 16 والعظمى 31
  • درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 18 والعظمى 31
الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الربيع الصيف تخفيف الملابس

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