أمطار غزيرة على هذه المحافظات.. حالة الطقس في مصر اليوم

تشهد أنحاء الجمهورية تغيرات جذرية في الأحوال الجوية، حيث شهدت بعض المحافظات مساء أمس حالة تغير مفاجئ بسقوط أمطار رعدية غزيرة .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

تحذيرات رياح مثيرة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس، اليوم الجمعة، من تقلبات في حالة الطقس يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مشيرة إلى نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربيه والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناه وسيناء يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

وكشفت الأرصاد عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، بمعدل نحو 3 درجات مئوية، لتسود أجواء حارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويظل الطقس لطيف خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط الأمطار على عدة محافظات وهم: (جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد) وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل، موضحة أن هناك أمطار متفاوتة الشدة تتساقط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري مع تقدم الساعات القادمة، كما أن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة في الساعات المتأخره من الليل على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتستمر هذه الأجواء خلال فترات الليل حتى الصباح الباكر.

ويستعرض صدى البلد درجات الحرارة اليوم الجمعة:

القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 15.

الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14.

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15.

وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 16.

قنا العظمى 33 درجة والصغرى 17.

أسوان العظمى 34 درجة والصغرى 18.