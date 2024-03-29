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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تقلبات حادة وسريعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

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طقس اليوم الجمعة

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن اليوم متوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمعدل 5 درجات مئوية مقارنة بالأمس، حيث تسجل العظمى 27 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار.

 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار نهايتها كانت فترة الصباح ومتوقع تحسن الأحوال الجوية على مدار الساعات القادمة في معظم المحافظات، موضحة أن تأثير الأمطار يقتصر فقط على بعض المناطق من البحر الأحمر وسيناء وخليج السويس ومدن القناة.

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الطقس خلال فترة النهار مائل للحرارة، بينما يسود طقس لطيف مائل للبرودة خلال فترة الليل، مشيرة إلى أن فصل الربيع معروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة العظمى الامطار

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