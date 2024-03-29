طقس غير مستقر.. أمطار على هذه المناطق|اعرف درجات حرارة اليوم

شهدت عدة مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى أمطارا رعدية غزيرة، وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها البلاد.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أن القاهرة الكبرى كانت تحت تأثير السحب الممطرة صاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا.



وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

ويشهد اليوم الجمعة الموافق 29 مارس 2024، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.



كما يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء، وفرص أمطار خفيفة صباحا قد تكون متوسطة فى الصباح الباكر على مناطق من غرب وجنوب القاهرة الكبرى ، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة صباحا على مناطق من الفيوم وبنى سويف.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 29مارس 2024

وأعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الجمعة:

القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 15.

الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14.

ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15.

وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 16.

قنا العظمى 33 درجة والصغرى 17.

أسوان العظمى 34 درجة والصغرى 18.