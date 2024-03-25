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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس| عودة استقرار الأجواء وارتفاع درجات الحرارة غدا

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

تشهد حالة الطقس اعتبارا، من غدا الثلاثاء، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وسط استقرار نسبي في الأحوال الجوية.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس يكون مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد أما ليلا وفي الصباح الباكر تكون الأجواء مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء.

وتنشط الرياح على مناطق من غرب البلاد  قد تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 17 درجة
السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 17 درجة
جنوب سيناء 27 للعظمى والصغرى 18 درجة
شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 14 درجة
جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 14 درجة

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون يومي الأربعاء والخميس،  حيث تصل درجة الحرارة إلى 31 درجة على القاهرة والصعيد تسجل 35 درجة.

من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مرة ثانية اعتبارا من نهاية الأسبوع تحديدا يوم الجمعة، حيث تنخفض بمعدل 4 درجات مئوية على مختلف المناطق.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس خلال هذه الفترة، باعتبار أن انخفاض درجات الحرارة هو مؤقت وسرعان ما ترتفع درجات الحرارة مرة ثانية، بما يتماشى مع فترة التقلبات الجوية للربيع.
 

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد

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