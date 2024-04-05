هيحصل مع أول أيامه| إعلان رسمي من الأرصاد عن طقس عيد الفطر 2024

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.



وتوقعت "الأرصاد"، أن يشهد طقس الـ6 أيام القادمة، عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، أبرزها رياح وانخفاض الحرارة.



وذكرت أنه اعتبارًا من الأحد القادم 7 أبريل 2024 وحتى الثلاثاء 9 أبريل 2024، تشهد حالة الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجة مئوية، ونشاط للرياح؛ مما يزيد الإحساس بانخفاض الحرارة، يصاحب ذلك فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم الموافق 5 أبريل، إنه اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 7 إبريل 2024، يحدث انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 4:3 درجات مئوية ونشاط للرياح، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، ويصاحب ذلك فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وتشير الأرصاد الجوية إلى أن التحسن في الأحوال الجوية يبدأ من يوم الأربعاء القادم، الذي من المقرر أن يوافق أول أيام عيد الفطر 2024.



درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية:



- القاهرة الكبرى والوجه البحرى 31 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 35 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 34 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 36 درجة مئوية.



طقس غدا السبت الموافق 6 أبريل

قالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس السبت القادم، تشهد، نشاطًا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.