عودة الأمطار والرياح .. مفاجأة غير محسوبة في طقس العيد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول تفاصيل حالة الطقس في عيد الفطر ، وحالة الطقس من انخفاض في درجات الحرارة وسقوط الأمطار يصاحبه نشاط للرياح، بالاضافة الى تحذيرات عاجلة لهيئة الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر.

يشعر المواطنون هذه الأيام بارتفاع في درجات الحرارة مما يدفعهم لتخفيف الملابس، ولكن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ذلك.

وأعلنت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس اعتبارا من غدا السبت ستشهد انخفاضا جديدا وملحوظا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد ويستمر بشكل تدريجي حتى نهاية الأسبوع الجديد وذلك بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية، يصاحبها نشاط للرياح مما يزيد من الاحساس بانخفاض درجات الحرارة، يصاحب ذلك فرص أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وبشكل عام يكون الطقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون لطيف على السواحل الشمالية.