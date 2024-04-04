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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في هذا الطقس.. خبير مناخ يجيب عن سؤال "نلبس تقيل ولا خفيف؟"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال خبير المناخ الدكتور مجدي علام، إنه من أجل تفادي أى نزلات برد فى تلك الفترة من المناخ ودخول فصل الربيع، فيجب أثناء الخروج أخذ جاكيت للإحتياط، معقبا: “لأننا منعرفش أمتي هيبقي برد أو حر .. والطقس مش متوقع”.

وأضاف خبير المناخ الدكتور مجدي علام، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود والإعلامي احمد دياب، أن التغير المناخي الذى يحدث الأن البشرية فشلت فى أنها تحده أو تقلل منه.

وتابع خبير المناخ الدكتور مجدي علام، أنه يتم محاولة تخفيف نسبة الملوثات التي تخرج من الطيارات والسيارات والقطارات وغيرها، لافتا إلى أن جميع تلك الملوثات يخرج مواد تزيد من المأساة إلى أن نصل لصناعة السيارات الكهربائية، والتي تكون مصر هي الدولة الأولي التي ستقوم بتصنيعها فى إفريقيا.

خبير المناخ الدكتور مجدي علام المناخ الطقس التغير المناخي

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