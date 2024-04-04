في هذا الطقس.. خبير مناخ يجيب عن سؤال "نلبس تقيل ولا خفيف؟"

قال خبير المناخ الدكتور مجدي علام، إنه من أجل تفادي أى نزلات برد فى تلك الفترة من المناخ ودخول فصل الربيع، فيجب أثناء الخروج أخذ جاكيت للإحتياط، معقبا: “لأننا منعرفش أمتي هيبقي برد أو حر .. والطقس مش متوقع”.

وأضاف خبير المناخ الدكتور مجدي علام، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود والإعلامي احمد دياب، أن التغير المناخي الذى يحدث الأن البشرية فشلت فى أنها تحده أو تقلل منه.

وتابع خبير المناخ الدكتور مجدي علام، أنه يتم محاولة تخفيف نسبة الملوثات التي تخرج من الطيارات والسيارات والقطارات وغيرها، لافتا إلى أن جميع تلك الملوثات يخرج مواد تزيد من المأساة إلى أن نصل لصناعة السيارات الكهربائية، والتي تكون مصر هي الدولة الأولي التي ستقوم بتصنيعها فى إفريقيا.