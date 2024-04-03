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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض 4 درجات ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي في هذا الموعد

صدى البلد

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يضرب مصر منخفض جوي يؤثر على مصر يصاحبه انخفاض فى درجات الحرارة و سقوط أمطار علي عدة محافظات حتى شمال الصعيد.
 

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خارج التوقعات.. هيئة الأرصاد تعلن حالة طقس غدا الأربعاء|تفاصيل كاملة

كما توقعت هيئة الأرصاد انخفاض درجات الحرارة بنحو 4 درجات إضافة إلى نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس بالانخفاض في درجات الحرارة.

تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد يوم الخميس الموافق 4 أبريل، طقس حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ورياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية .


وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس على محافظات ومدن مصر .

العظمى الصغرى
القاهرة 31 17
العاصمة الإدارية 32 17
6 أكتوبر 32 17
بنهــــا 30 18 
دمنهور 30 18
وادى النطرون 32 17
كفر الشيخ 30 17
المنصورة 31 18 
الزقازيق 32 18 
شبين الكوم 31 17
طنطا 31 17
دمياط 25 17 
بورسعيد 25 18
الإسماعيلية 33 16
السويس 32 17
العريش 27 16
رفح 26 16
رأس سدر 33 18
نخل 31 12 
كاترين 25 11
الطور 29 21
طابا 32 20
شرم الشيخ 36 24
الإسكندرية 27 16
العلمين 27 16
مطروح 25 13
السلوم 26 13
سيوة 30 12
رأس غارب 34 22
الغردقة 35 23
سفاجا 35 22
مرسى علم 36 21
شلاتين 30 22
حلايب 29 21
أبو رماد 28 20 
رأس حدربة 28 20
الفيوم 33 17
بني سويف 34 18
المنيا 35 18
أسيوط 36 19
سوهاج 35 20
قنا 36 20 
الأقصر 38 21
أسوان 37 21
الوادى الجديد 38 20
أبوسمبل 36 20

الأرصاد هيئة الأرصاد منخفض جوى امطار 4 درجات

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