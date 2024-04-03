عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

محدش يطلع الصيفي.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة |تفاصيل

حالة الطقس
حالة الطقس

تمر مصر حاليا بتغيرات في حالة الطقس والشعور بالحر نتيجة الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة، حيث قالت الهيئة العامة لـ "الأرصاد الجوية"، إن اليوم الأربعاء يشهد طقسا حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية، لطيف ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في عيد الفطر

وأضافت الهيئة العامة لـ “الأرصاد الجوية” في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ويتساءل عدد كبير من المواطنين عن معرفه حالة الطقس في اجازة عيد الفطر 2024 الذي تبقى عليه ايام قليلة وستكون أول أيامها الثلاثاء 9 أبريل وتستمر اجازة العيد حتى الأحد 14 أبريل، بحسب رئيس مجلس الوزراء. 

txt

العظمى بالقاهرة 30.. الطقس حار نهارا لطيف ليلا على اغلب الانحاء غدا

txt

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس | فيديو

ووفق أخر بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية فإنه بداية من الاحد القادم 7 أبريل 2024 يحدث انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، مع وجود نشاط للرياح مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة يصاحب ذلك فرص أمطار على مناطق متفرقة شمال البلاد.

وحتى يوم الاثنين 8 أبريل فإنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد ويكون دافئ على السواحل الشمالية لطيف ليلًا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس المتوقعة 

حالة الطقس المتوقعة 

مع ضرورة الحذر من تكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. 

ومن المتوقع أن يكون طقس غدا الخميس 4 أبريل والجمعة 05 أبريل 2024، به شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وبحسب الهيئة فإنه من المتوقع أن تكون هناك رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أما عن نشاط الرياح يوم السبت 06 أبريل 2024، فإنه من المتوقع أن تكون هناك نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأكدت الهيئة أنه اعتبارًا من الأحد 7 أبريل 2024 يشهد الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 4:3 درجة مئوية، مع نشاط للرياح مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة يصحب ذلك فرص أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

حالة الطقس المتوقعة 

انخفاض بمعدل 4 درجات 

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرار لارتفاع قيم دراجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، بتسجيل درجة حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 4 درجات، حيث إن العظمى في القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية.

أوضحت "غانم"، أننا نتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من شبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي لزيادة في فترات سطوع الشمس أثناء النهار وبالتالي ارتفاع الحرارة.

وتوقعت استمرار ارتفاع قيم درجات الحرارة حتى السبت القادم، منوهة بأنه اعتبارًا من يوم الأحد، سنتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا بمعدل 4 درجات مئوية، مع نشاط في سرعات الرياح في معظم الأنحاء، بجانب فرص لسقوط الأمطار في السواحل الشمالية للبلاد.

الدكتورة منار غانم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

  • القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18.
  • الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15.
  • مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14.
txt

مفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين.. فيديو

txt

إعلان الطوارئ في المدارس بسبب الطقس.. ماذا يحدث؟

  • سوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 18.
  • قنا العظمى 36 درجة والصغرى 18.
  • أسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم 
الطقس حالة الطقس الأرصاد الجوية عيد الفطر إجازة العيد حالة الطقس المتوقعة طقس غدا الخميس 4 أبريل درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 أيام.. رسميا مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 أبريل 2024

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

بعد إعلان الحكومة موعدها.. هؤلاء محرومون من إجازة عيد الفطر المبارك

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

تفاصيل أول اجتماع للحكومة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

موضوعات متعلقة

العظمى بالقاهرة 30.. الطقس حار نهارا لطيف ليلا على اغلب الانحاء غدا

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس | فيديو

الحرارة 36 درجة.. مركز المناخ يحذر من الطقس ويحدد أنسب وقت لري القمح

لا تخافوا لكن احذروا| حالة الطقس حتى عيد الفطر.. و"الأرصاد" تعلن موعد تحسن الجو

ترشيحاتنا

عاجل.. الأمم المتحدة تعلق حركة أطقمها في غزة لمدة 48 ساعة

نقيب الإعلاميين: الرئيس السيسي يسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة

فنان كوميدي وزوجته.. مفاجأة غير متوقعة بشأن ضحايا رامز جاب من الآخر

لاتفيا تكشف حقيقة إنشاء الناتو صندوقا بـ100 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا

العشر الأواخر من رمضان.. أزهري يوضح سنن الرسول لإحيائها بالتفصيل | فيديو

الوظائف المطلوبة للمصريين بالكويت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببشرة سمراء وشعر أسود.. هنا الزاهد تثير ضجة بظهورها الأخير |شاهد

مواعيد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل "جودر"

قفطان جديد.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها الرمضانية

ملابس بـ200 ألف جنيه خلال شهر.. إطلالات وضعت مسلم في مأزق| شاهد

فيديو

باربي الشيطان.. مذيعة عراقية تتحول إلى زومبي بسبب عمليات التجميل

«حذرتكم من أسبوع».. العالم الهولندي توقع زلزال تايوان الأقوى

انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية.. اعرف الحقيقة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. بيان هام من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ