محدش يطلع الصيفي.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة |تفاصيل

تمر مصر حاليا بتغيرات في حالة الطقس والشعور بالحر نتيجة الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة، حيث قالت الهيئة العامة لـ "الأرصاد الجوية"، إن اليوم الأربعاء يشهد طقسا حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية، لطيف ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في عيد الفطر

وأضافت الهيئة العامة لـ “الأرصاد الجوية” في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ويتساءل عدد كبير من المواطنين عن معرفه حالة الطقس في اجازة عيد الفطر 2024 الذي تبقى عليه ايام قليلة وستكون أول أيامها الثلاثاء 9 أبريل وتستمر اجازة العيد حتى الأحد 14 أبريل، بحسب رئيس مجلس الوزراء.

ووفق أخر بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية فإنه بداية من الاحد القادم 7 أبريل 2024 يحدث انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، مع وجود نشاط للرياح مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة يصاحب ذلك فرص أمطار على مناطق متفرقة شمال البلاد.

وحتى يوم الاثنين 8 أبريل فإنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد ويكون دافئ على السواحل الشمالية لطيف ليلًا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس المتوقعة

حالة الطقس المتوقعة

مع ضرورة الحذر من تكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن يكون طقس غدا الخميس 4 أبريل والجمعة 05 أبريل 2024، به شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وبحسب الهيئة فإنه من المتوقع أن تكون هناك رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أما عن نشاط الرياح يوم السبت 06 أبريل 2024، فإنه من المتوقع أن تكون هناك نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأكدت الهيئة أنه اعتبارًا من الأحد 7 أبريل 2024 يشهد الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 4:3 درجة مئوية، مع نشاط للرياح مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة يصحب ذلك فرص أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

حالة الطقس المتوقعة

انخفاض بمعدل 4 درجات

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرار لارتفاع قيم دراجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، بتسجيل درجة حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 4 درجات، حيث إن العظمى في القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية.

أوضحت "غانم"، أننا نتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من شبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي لزيادة في فترات سطوع الشمس أثناء النهار وبالتالي ارتفاع الحرارة.

وتوقعت استمرار ارتفاع قيم درجات الحرارة حتى السبت القادم، منوهة بأنه اعتبارًا من يوم الأحد، سنتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا بمعدل 4 درجات مئوية، مع نشاط في سرعات الرياح في معظم الأنحاء، بجانب فرص لسقوط الأمطار في السواحل الشمالية للبلاد.

الدكتورة منار غانم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18.

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15.

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14.

سوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 18.

قنا العظمى 36 درجة والصغرى 18.

أسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21.