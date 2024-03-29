عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

إعلان الطوارئ في المدارس بسبب الطقس.. ماذا يحدث؟

ندى باهي مذيعة صدى
ندى باهي مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول تفاصيل طوارئ في المدارس و رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الأمطار الشديدة المتوقعة وتعليمات عاجلة من المديريات التعليمية لحماية الطلاب و المباني المدرسية، بالاضافة الى تحذير هيئة الأرصاد الجوية  من طقس غير مستقر بسبب تباين درجات الحرارة في ساعات النهار والليل.

أصدرت الادارات التعليمية تعليمات عاجلة لجميع مديري المدارس تعليمات عاجلة لحماية المباني المدرسية من مخاطر الامطار المفاجئة التي شهدتها مصر خلال الساعات الأخيرة.

وفي هذا الإطار، قال محمود عبدالرازق مدير عام إدارة المعادي التعليمية، انه صدرت تعليمات لمديري المدارس بإتخاذ ما يلزم من تدابير لتعرض البلاد لموجة أمطار تمثلت في الآتي: 

-  فصل التيار الكهربائي فورا عن المدارس وعدم اعادته الا بعد جفاف الجدران والأرضيات.
- التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء، وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم.
- مراجعة جميع وصلات الكهرباء، وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة داخل وخارج الفصول من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.
 

الطقس مدارس امطار اعلان الطوارئ هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

"الشمس مش هتظهر"| حكاية ظاهرة تضرب العالم خلال أيام.. وهذا موقف مصر

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

دوري أبطال إفريقيا| مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

ترشيحاتنا

كان موقع للأهلي.. مهيب عبد الهادي يثير الجدل بهذا المنشور

بطلع لساني .. لفظ صادم من ريم البارودي ضد ريهام سعيد

محارب داعش.. فرنسا: اعتقال طالب للاشتباه في تحضيره هجوم إرهابي على مدرسة

في أسرع وقت.. خطوات استخراج قسيمة الزواج من الماكينة الذكية

بأقدام كوكا.. الأهلي يفتتح التسجيل في مرمى سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

ريم البارودي عن تصويرها وهي تدخن: ريهام سعيد غدرت بيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتائج مذهلة عند شرب الدوم يوميا

بأقل سعر.. سيارة شاومي SU7 الكهربائية الجديدة تنافس تسلا

سبب صادم لتساقط الشعر عند تدليك فروة الرأس

مسلسل جودر الحلقة 4 .. ياسمين رئيس تحاول قتل ياسر جلال

فيديو

إعلان الطوارئ في المدارس بسبب الطقس.. ماذا يحدث؟

محمود الحديني يكشف تفاصيل صفعه لـ صفاء أبو السعود.. فيديو

هي موتة ولا أكتر.. بيومي فؤاد يبكي على الهواء بسبب محمد سلام

إسلام إبراهيم يكشف كواليس مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة": لفيت على الدراي كلين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ