إعلان الطوارئ في المدارس بسبب الطقس.. ماذا يحدث؟

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول تفاصيل طوارئ في المدارس و رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الأمطار الشديدة المتوقعة وتعليمات عاجلة من المديريات التعليمية لحماية الطلاب و المباني المدرسية، بالاضافة الى تحذير هيئة الأرصاد الجوية من طقس غير مستقر بسبب تباين درجات الحرارة في ساعات النهار والليل.

أصدرت الادارات التعليمية تعليمات عاجلة لجميع مديري المدارس تعليمات عاجلة لحماية المباني المدرسية من مخاطر الامطار المفاجئة التي شهدتها مصر خلال الساعات الأخيرة.

وفي هذا الإطار، قال محمود عبدالرازق مدير عام إدارة المعادي التعليمية، انه صدرت تعليمات لمديري المدارس بإتخاذ ما يلزم من تدابير لتعرض البلاد لموجة أمطار تمثلت في الآتي:

- فصل التيار الكهربائي فورا عن المدارس وعدم اعادته الا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

- التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء، وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم.

- مراجعة جميع وصلات الكهرباء، وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة داخل وخارج الفصول من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

