حر ورياح وشبورة| طقس غريب يخيم على مصر.. والأرصاد تحذر هؤلاء

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول حالة الطقس، حيث شهد اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة، ووتجاوزت العظمى الـ30 درجة في بعض المحافظات، ووجهت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا عاجلا للمسافرين، وكشفت عن حالة الطقس في عيد الفطر المبارك.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، المتوقعة اليوم الأحد، وتوقعت أن تسود أجواء حارة نهارا على أغلب الأنحاء لطيفة ليلا وفي الصباح الباكر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئا على السواحل الشمالية الغربية، بينما يكون الطقس ليلا وفي الصباح الباكر لطيفا على أغلب الأنحاء.

وأشاروا إلى أن الفرص ستكون مهيأة لتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، إضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، حيث أنهما الظاهرتان الجويتان المؤثرتان في حالة الطقس خلال هذه الفترة.