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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين.. فيديو

الذهب والدولار
الذهب والدولار

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار الخدمية منها أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس، وخلال هذا الموضوع نستعرض أبرز ما جاء.

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مفاجأة مع اقتراب العيد.. تعرف على سعر الذهب اليوم الاثنين 1 أبريل لجميع الأعيرة

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آي صاغة:2.7% تراجعا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال الربع الأول من 2024

قدم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، الاثنين 1 أبريل 2024.


ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة؛ وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3543 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3100 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2657 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24800 جنيه.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 1 أبريل 2024.

 

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.26 جنيه للبيع، و47.16 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو 51.02 جنيه للبيع، و50.89 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم 
سعر الجنيه الإسترليني 59.67 جنيه للبيع، و59.53 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي اليوم 
سعر الريال السعودي 12.60 جنيه للبيع، و12.57 جنيه للشراء.


سعر الدينار الكويتي اليوم 
سعر الدينار الكويتي 153.63  جنيه للبيع، و153.26 جنيه للشراء

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد في هذه الأيام استمرار في ارتفاعات قيم الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 4 إلى 5 درجات، إذ تتأثر البلاد بمصادر الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، مشيرةً إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية.


وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ودينا شرف، أنّ هذه الكتل مرتفعة في قيم حرارتها، وفي طبقات الجو العليا، يوجد امتداد لمرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وهو ما يساعد أيضا على ارتفاع قيم الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "أجواء فترة النهار ستكون حارة في معظم محافظات الجمهورية من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وبعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية".

 

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