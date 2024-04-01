مفاجأة مع اقتراب العيد.. تعرف على سعر الذهب اليوم الاثنين 1 أبريل لجميع الأعيرة

يهتم عدد كبير من المواطنين والمستثمرين بمعرفة سعر الذهب، حيث يعتبر الذهب أحد أهم المعادن الثمينة التي لها قيمة اقتصادية عالية، وملاذا آمنا أوقات الأزمات وأكثر الأدوات الاستثمارية استقراراً لذلك يلجأ الكثير لادخار أموالهم من خلاله.

الذهب

أسعار الذهب اليوم

وواصلت أسعار الذهب اليوم 1 ابريل 2024، النزول مع اقتراب عيد الفطر المبارك مسجلة انخفاضا في جميع الأعيرة، وذلك بالتزامن مع سعر الدولار الآن في البنوك والسوق الموازي، وايضا سعر اونصة الذهب خلال تعاملات البورصات العالمية.

وتأتي أسعار الذهب اليوم الاثنين 1 ابريل بيع وشراء بالمصنعية على النحو التالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم:

للبيع 3542 جنيهًا

للشراء 3514 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب 21 اليوم:

للبيع 3100 جنيه.

للشراء 3075 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم:

للبيع 2657 جنيها.

للشراء 2635 جنيها .

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم:

للبيع 2072 جنيها.

للشراء 2055 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم:

للبيع 24800 جنيه.

للشراء 24600 جنيه.

ووصل سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية اليوم:

للبيع 2234 دولارًا.

للشراء 2233 دولارًا .

الذهب

نصيحة من شعبة الذهب

وفي هذا الصدد، قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب في مصر مرتبطة بثلاثة أشياء، وهي السعر العالمي، وسعر الذهب مرتبط بالدولار، ومرتبط بالعرض والطلب.

وأضاف ميلاد ـ أن الفترة الحالية بها هدوء نسبي على الطلب، وأن الفترة الأخيرة شهدت أسعار الذهب انخفاضات كثيرة، بعد التراجع على الطلب وزيادة المعروض.

ورد على سؤال الناس تشتري ولا تبيع الذهب خلال هذه الفترة، أوضح أنه ينصح المواطنين بشراء الذهب في الوقت الذي به انخفاضات، وأن المواطن الذي يريد شراء ذهب ويريد المكسب منه، عليه أن يشتري الذهب ويحتفظ به لمدة طويلة تصل لسنة وليس لأشهر.

رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية

ارتفاع الذهب عالميا

وواصلت أسعار الذهب عالميا كسر الأرقام القياسية، اليوم الاثنين، بعد بيانات أظهرت أن التضخم الأمريكي اعتدل في فبراير، مما يعزز مراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في يونيو.

وارتفع الذهب عالميا في المعاملات الفورية 1.33% إلى 2,262.43 دولار للأونصة، وسجل الذهب ارتفاعا قياسيا إلى 2,265.73 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.98% إلى 2,282.55 دولار للأونصة، وسجل ارتفاعا قياسيا إلى 2,286.35 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مقابل سلة عملات منافسة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 25.22 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين 0.6% إلى 913.85 دولار للأونصة.

وصعد البلاديوم 0.3% إلى 1018.22 دولار للأونصة.