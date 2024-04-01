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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

الذهب
الذهب

يزيد البحث عبر جوجل يوميا عن  سعر الذهب على المستوى المحلي، بعد أن قفز على خلفية ارتفاع أسعار أوقية الذهب في بورصة نيويورك إلى مستويات قياسية نتيجة التوترات الجارية على مستوى العالم، قبل أن يعاود التراجع اليوم.

وتراجع سعر الجرام من عيار 21 والذي يفضله الكثير عند الشراء بقوة، إذ سجل نحو 3050 جنيها بعدما قفز إلى 3150 جنيها ، فيما تراجع الجنيه الذهب أيضا بنحو 600 جنيه، بينما يلامس الجرام من عيار 18 الشهير نحو 2600 جنيه.

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سعر الذهب عيار 18 الآن 

كما هبط سعر عيار 18 ، فبعد أن سجل 2,674 جنيها للشراء، هبط إلى نحو 2614.25 جنيها اليوم كأقل سعر للبيع ويظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 

وشهد سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 1-4-2024 ، تراجعا في محلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

ويظل الجرام من العيار الأشهر في مصر متراجعا بقوة عن أعلى قمة في نهاية يناير الماضي 4050 جنيهًا، على خلفية تصحيح أوضاع السعر بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة في فبراير الماضي والتي تنعش خزينة الدولة بمليارات الدولارات، وتراجع سعر الدولار.

سعر الذهب الآن 

تراجع الجنيه الذهب خلال ساعات بقوة، والمهم لدى فئة كبيرة من الراغبين في حفظ أموالهم واستثمارها، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

سجل الجنيه الذهب تراجعا ليبدأ من نحو 24400 جنيه للبيع اليوم، بعد نحو 24,960 جنيه للشراء بفارق نحو 600 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء قبل أيام، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير آخر أسعار الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين في مصر : 3514.25  جنيها للشراء و 3485.75 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين : 3075 جنيها للشراء و 3050   جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الاثنين : 2635.75 جنيهًا للشراء و 2614.25 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الاثنين : 2050 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين  عيار 24 : 24,720 جنيها للشراء و 24,480  جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

يهتم المشترون بمعرفة سعر مصنعية الذهب ، وخاصة لشراء المشغولات الذهبية للشبكة والهدايا من عياري 2 و18 ويكون مختلفا من تاجر لآخر.

يبدأ سعر المصنعية لدى التجار بالمحلات من نحو 80 وحتى 200 جنيه تضاف على كل جرام،  وتختلف من تاجر وآخر حسب شكل ووزن المشتريات، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية.
سعر مصنعية الذهب المستعمل يبدـأ من 30 جنيهًا فأكثر، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها قليلة مقارنة بالأقل.

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