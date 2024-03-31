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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل بـ100 راجل الحلقة 21.. سما إبراهيم تعترف لـ سمية الخشاب بسبائك الذهب

مسلسل ب 100 راجل
مسلسل ب 100 راجل

شهد مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 21 تطور جديد فى الأحداث حيث اعترافت "مشيقة" "سما إبراهيم" لـ صقر وغالية "سمية الخشاب" أنها تملك الكثير من سبائك الذهب، وتعطيه لـ صقر لكي يستطيع أن يقف ضد هاني قبل أن يقتله، كما طلبت منهما أن لا يخبرا أحد عن سبائك الذهب أو مكانها.

في حين يطلب عبد الله "محمود عبد المغنى" من علام أن ينقل له بضاعة في طريق المنيا، إلا أن علام يخبره أن هذا الطريق به الكثير من الكمائن ليطمئنه عبد الله بأن السيارات سيشهد نقل جهاز عروسة، ولن يقوم أحد بتفتيشه، ويطلب منه أن لا يخبر والده عباس ويأخذ الأموال لنفسه ويتركه ويذهب.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال المسلسل اعجاب جمهورها.

سمية الخشاب سما إبراهيم محمود عبد المغني مسلسل بـ 100 راجل محمود عبدالمغني محمود حمدان

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