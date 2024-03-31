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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

500 جنيه في يوم| سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

تراجع  سعر الذهب اليوم الأحد على المستوى المحلي، بعد أن قفز بالأمس على خلفية ارتفاع أسعار أوقية الذهب في بورصة نيويورك إلى مستويات قياسية نتيجة التوترات الجارية على مستوى العالم.

وتراجع سعر الجرام من عيار 21 والذي يفضله الكثير عند الشراء بقوة، إذ سجل نحو 3,060  جنيها بعدما قفز إلى 3150 جنيها ، فيما تراجع الجنيه الذهب أيضا.

سعر الذهب عيار 18 الآن 

وتراجع سعر عيار 18 ، فبعد أن سجل 2,674 جنيها للشراء، هبط إلى نحو 2,623 جنيها اليوم كأقل سعر للبيع ويظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

الذهب 

سعر الذهب اليوم عيار 21 

وشهد سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 31-3-2024 ، تراجعا في محلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

ويظل الجرام من العيار الأشهر في مصر متراجعا بقوة عن أعلى قمة في نهاية يناير الماضي 4050 جنيهًا، على خلفية تصحيح أوضاع السعر بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة في فبراير الماضي والتي تنعش خزينة الدولة بمليارات الدولارات، وتراجع سعر الدولار.

سعر الذهب الآن 

تراجع الجنيه الذهب خلال ساعات بقوة، والمهم لدى فئة كبيرة من الراغبين في حفظ أموالهم واستثمارها، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

سجل الجنيه الذهب تراجعا ليبدأ من نحو 24,480  جنيها للبيع اليوم، بعد نحو 24,960 جنيه للشراء أمس بفارق نحو 500 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء قبل أيام، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير آخر أسعار الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد في مصر : 3,531 جنيها للشراء و 3,497  جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد: 3,090 جنيها للشراء و 3,060  جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأحد: 2,649 جنيهًا للشراء و 2,623  جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الأحد : 2,060 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد عيار 24 : 24,720 جنيها للشراء و 24,480  جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

سعر مصنعية الذهب من أكثر ما يبحث عنه المقبلون على شراء الأصفر ، وخاصة المشغولات الذهبية للشبكة والهدايا من عياري 2 و18 ويكون مختلفا من تاجر لآخر.

وفي محلات الصاغة ، يبدأ سعر المصنعية من نحو 80 وحتى 200 جنيه تضاف على كل جرام،  وتختلف من تاجر وآخر حسب شكل ووزن المشتريات، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، ويكون سعر مصنعية الذهب المستعمل من 30 جنيهًا فأكثر، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها في هذا المستوي.

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