أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم السبت 30 مارس 2024

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، حيث زاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بنحو 100 جنيه؛ ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3120 جنيها للشراء و3090 جنيها للبيع.

أسعار الذهب مباشر

يقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير أسعار الذهب على مستوى أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت في مصر : 3,566 جنيها للشراء و 3,531 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت : 3,120 جنيها للشراء و 3,090 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم السبت : 2,674 جنيهًا للشراء و 2,649 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم السبت : 2,080 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت عيار 24 : 24,960 جنيها للشراء و 24,720 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 3,531 شراء 3,566 جنيها عيار 22 بيع 3,237 شراء 3,269 جنيها عيار 21 بيع 3,090 شراء 3,120 جنيها عيار 18 بيع 2,649 شراء 2,674 جنيها عيار 14 بيع 2,060 شراء 2,080 جنيها عيار 12 بيع 1,766 شراء 1,783 جنيها الاونصة بيع 109,827 شراء 110,894 جنيها الجنيه الذهب بيع 24,720 شراء 24,960 جنيها الكيلو بيع 3,531,429 شراء 3,565,714 جنيها قد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي مستوى تاريخي جديد، وذلك قبل أن يتوقف التداول على السلع في الأسواق المالية العالمية بسبب عطلة في الأسواق اليوم الجمعة، وذلك على الرغم من صدور بيانات التضخم الهامة عن الولايات المتحدة.

وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي لتسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2236 دولار للأونصة بعد أن ارتفع السعر بنسبة 1.7% حيث افتتح جلسة عند 2194 دولار للأونصة وأغلق التداولات عند المستوى 2233 دولار للأونصة.

ومع هذا المستوى التاريخي يكون الذهب قد ارتفع هذا الأسبوع بنسبة 3.1% ويكون قد سجل أعلى ارتفاع شهري منذ يوليو 2020 خلال تداولات شهر مارس بنسبة 9.2% وخلال الربع الأول بأكمله ارتفع الذهب بنسبة 8.3%.

والسبب الرئيسي وراء الارتفاع القياسي في أسعار الذهب هو تزايد الاقبال على الذهب كملاذ آمن قبل بدء الأسواق لعطلة نهاية أسبوع طويلة قد يحدث خلالها العديد من التطورات في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، مما دفع المحافظ المالية إلى شراء الذهب قبل بداية هذه العطلة ليدفع سعر الذهب إلى مستويات قياسية، وفق جولد بيليون.

وتتوقف أسواق السلع العالمية بسبب العطلة وبالرغم من هذا تصدر بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن الولايات المتحدة الأمريكية، وهو المؤشر المفضل للتضخم لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، مع توقعات بارتفاع المؤشر الجوهري الذي يستثنى التضخم بنسبة 0.4% من القراءة السابقة 0.3%، بينما المؤشر الجوهري السنوي متوقع له التراجع إلى 2.7% من القراءة السابقة 2.8%.

والارتفاع الكبير في أسعار الذهب جاء على الرغم من قوة الدولار الأمريكي الذي ارتفع أمام سلة من العملات الرئيسية ليسجل أعلى مستوى منذ 6 أسابيع لتستقر تداولات مؤشر الدولار الأمريكي فوق المستوى 104.00.

والذهب يجد دعم قوي من استمرار المخاوف الجيوسياسية المستمرة في النمو والمتوقع أن تستمر حتى انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر القادم، بالإضافة إلى هذا إذا بدأ الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة في يونيو القادم كما تشير توقعات الأسواق بنسبة احتمال 60% فسوف تنخفض عائدات السندات، مما يجعل الذهب ملاذ آمن أكثر جاذبية.

وأبقى أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي على توقعاتهم بخفض الفائدة 3 مرات بإجمالي 75 نقطة أساس خلال عام 2024 وهو ما زاد من توقعات الأسواق لبدء الفيدرالي في خفض الفائدة خلال شهر يونيو القادم.

وتنتظر الأسواق المالية أسبوع هام خلال الأسبوع القادم مع صدور بيانات الوظائف الأمريكية إلى جانب المزيد من تعليقات أعضاء البنك الفيدرالي وعلى رأسهم رئيس البنك جيروم باول الذي يتحدث الأسبوع القادم أيضا.

وتكمل بيانات تقرير الوظائف الأمريكي، الصورة، مع بيانات التضخم التي تصدر اليوم لتتوقع الأسواق مسار السياسة النقدية للبنك الفيدرالي ومستقبل أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.

أسعار الذهب في مصر

ارتفع سعر الذهب في مصر يوم أمس ليستمر التذبذب في أداء الذهب هذا الأسبوع وذلك على الرغم من الارتفاع التاريخي في سعر أونصة الذهب العالمي، يأتي هذا التذبذب في ظل تغيرات في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.

افتتح الذهب المحلي عيار 21 تداولات الجمعة عند المستوى 3120 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 40 جنيه ليغلق عند المستوى 3110 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3070 جنيه للجرام.

ويرجع الاستقرار النسبي الحالي في سعر الذهب المحلي إلى استمرار التغيرات في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية والذي يشهد تحركات صعود وهبوط خلال الأيام الماضية، الأمر الذ يدفع سعر الذهب إلى هذه التحركات غير واضحة الاتجاه.

ومن ناحية أخرى نجد أن الارتفاعات الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي تمنع سعر الذهب من الهبوط ليستقر فوق المستوى 3000 جنيه للجرام، مع استمرار محاولات السعر لاختراق المستوى 3100 جنيه للجرام والاستقرار فوقه ليتمكن من كسر المستوى 3150 جنيه للجرام الذي عمل على وقف ارتفاعات الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت الفترة الأخيرة عودة الطلب المحلي إلى التزايد على الذهب بشكل تدريجي مع اقتراب فترة الأعياد وموسم الزواج والحفلات، ومن المتوقع أن يتزايد الطلب خلال الفترة القادمة على الذهب وقد يعمل هذا على ارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ نظراً لأن الذهب يسعر حالياً على سعر صرف دولار تحوطي أعلى من السعر الرسمي في البنوك.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

سجل سعر أونصة الذهب العالمي مستوى تاريخي جديد يوم أمس قبل أن تغلق الأسواق بسبب عطلة في الأسواق المالية، يأتي هذا في ظل تزايد المخاوف بشأن التوترات السياسية الأمر الذي دفع المستثمرين إلى الإقبال على الذهب قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.

ويستمر التذبذب في سعر الذهب المحلي الذي سيطر على أداؤه هذا الأسبوع وذلك على الرغم من الارتفاع التاريخي في سعر الأونصة العالمية، وذلك في ظل عدم استقرار في تحركات سعر الصرف في البنوك الرسمية.

وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي لتسجل مستوى تاريخي جديد عند 2236 دولار للأونصة، وتقترب الآن من المستهدف عند 2250 دولار للأونصة، واستطاع الزخم القوي في سوق الذهب أن يتغلب على حاجة السعر لتصحيح سلبي.

ومنذ بداية شهر مارس اكتفى الذهب بالتصحيح العرضي بعد كل ارتفاع وكل قمة سعرية يكونها، ليستمر في موجته الصاعدة القوية لتحقيق المزيد من المستويات التاريخية مستمر.

أما عن السعر المحلي:

أغلق سعر الذهب المحلي تداولات عند المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21 ليعود إلى الارتفاع خلال الجلسة ليستمر التذبذب في تحركات السوق المحلي بسبب التغيرات في سعر صرف الدولار في البنوك.

وقد يعود السعر للتداول فوق المستوى 3100 جنيه للجرام اليوم بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، ولكن استكمال الصعود يتطلب الاستقرار فوق هذا المستوى واختراق 3150 جنيها للجرام ليصل لمستهدفاته عند 3200 جنيه ثم 3300 جنيه للجرام.