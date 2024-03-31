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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع.. وتحركات جديدة بسعر الذهب

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أسعار الذهب اليوم الأحد 31 مارس 2024.. وهذه هي قيمة عيار 21

قدم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، الأحد 31 مارس 2024.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة؛ وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3543 جنيها للجرام.

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 31 مارس 2024

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 31 مارس 2024.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.46 جنيه للبيع، و47.32 جنيه للشراء.

جهود الدولة في تصدير المنتجات الزراعية.. متحدث الوزارة يكشف التفاصيل

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه نتيجة الجهود التي قامت بها الدولة، أصبح هناك حصيلة كبرى من الصادرات الزراعية، والتي تزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي.

المعارضة الإسرائيلية: الحكومة فشلت على مدار نصف عام في استعادة المحتجزين بقطاع غزة

 قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: الحكومة الحالية فشلت على مدار نصف عام في استعادة المحتجزين بقطاع غزة، جاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية “القاهرة الإخبارية”.

عبد اللطيف منيع: حصلت على 17 ميدالية ذهبية بمختلف البطولات الأفريقية|فيديو

أكد عبد اللطيف منيع، بطل مصر في المصارعة، أنه حصل على 17 ميدالية ذهبية بمختلف البطولات الأفريقية، مشيرًا إلى أنه حصل على الميداليات بداية من مرحلة الشباب، ومثل مصر في البطولات العالمية.

رياح وارتفاع درجات الحرارة|الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الأحد وتُحذر من هذه الظاهرة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر المتوقعة اليوم، الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

مجدي شاكر: تطوير القاهرة التاريخية كان ضرورة ملحة

أكد الدكتور  مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن رئيس الوزراء أكد أنه كان هناك ضرورة لتطوير القاهرة التاريخية، خاصة أنها كانت تعاني من الإهمال على مدار عقود طويلة، وكانت هناك ضرورة ملحة لتطويرها.

محلل سياسى: نتنياهو يحاول التهرب من عقد أى هدنة فى غزة| فيديو

قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي، إن مصر تمارس ضغوطًا من أجل إيقاف إطلاق النار في غزة، ونفاذ المساعدات إلى القطاع، لافتًا إلى أن حرب غزة لن تنتهي من تلقاء نفسها ولكن من خلال التوصل إلى هدنة أولًا.

ناقد رياضي: لقاء الزمالك وفيوتشر بالكونفيدرالية خارج التوقعات

أكد الناقد الرياضي، عبد الحميد فراج، عضو رابطة النقاد الرياضيين، أن مباراة الزمالك وفيوتشر المقرر انعقادها اليوم  في كأس الكونفيدرالية هي خارج التوقعات، وقد تحمل مفاجأة سواء على مستوى التشكيل الخاص للفريقين أو على مستوى النتيجة.

هتنزل 30%.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع بعد عيد الفطر

أكدت الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن وزير التموين أعلن أن أسعار السلع التموينية على البطاقات ثابتة ولا يوجد بها أي تغيير، إضافة إلى أن سعر كيلو السكر ثابت وهو 27 جنيها دون زيادة.

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