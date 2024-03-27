عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجدي شاكر: لا وجود للمتاحف الكبرى في العالم إلا بالآثار المصرية |فيديو

الاثار المصرية
الاثار المصرية

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن المدارس الألمانية لها كلمة لا يمكن أن نشك بها، وهي أن المتاحف الكبرى لا يمكن أن يكون لها وجود إلا بالآثار المصرية.


وأضاف «شاكر» خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة” على قناة "المحور" أنه في القرن الـ 19 والـ 20 كان يوجد صراع عالمي بين باريس وألمانيا وفرنسا وانجلترا، كما كان في صراع سياسي كان يوجد أيضاً صراع علمي.


وأشار كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، إلى أن أكبر المتاحف في العالم لا يمكنها أن تتفوق وتقوم إلا على الآثار المصرية فقط.
 


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ 250 جنيها.. هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم.. اعرف الأسباب

بعد إلغاء الأوفربرايس.. انخفاض أسعار نيسان صني 2024 ربع مليون جنيه فجأة

ضربة جديدة لـ الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

بتوجيهات رئاسية| انخفاض أسعار 25 سلعة بالأسواق.. اعرفها وشوف وصلت كام؟

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

عندنا مشكلة|تعليق ناري من حازم إمام على هزيمة المنتخب المصري أمام كرواتيا

حرب محتملة.. 132 طائرة حربية تابعة للناتو وآلاف الجنود على حدود بيلاروسيا

بيان عاجل من المستشفى المعالج للاعب أحمد رفعت نجم فيوتشر

ترشيحاتنا

بيان عاجل للسعودية بعد إعلان إسرائيل مصادرة أراضٍ من منطقة الأغوار بفلسطين

خبراء القنابل يهرعون.. مجهول يلقي الروث على منزل مستشار الأمن القومي الأمريكي

إضافة 40 مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة».. تفاصيل جديدة من الحكومة |فيديو

تكريم الأم المثالية في احتفالية لجنة المرأة بالصحفيين

بيان عاجل من المستشفى المعالج للاعب أحمد رفعت نجم فيوتشر

كان نفسي أفرّح الجمهور.. حسام حسن: الأداء هيختلف بعد عودة هؤلاء اللاعبين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخسارة وزن كبيرة.. لقاء الخميسي تصدم متابعيها بظهورها الأخير| شاهد

على الطريق.. شاهد كوبرا تيرامار الجديدة موديل 2024

صور رومانسية| شام الذهبي تحتفل بعيد زواجها | شاهد

بملابس غريبة.. ياسمين صبري تصدم متابعيها في أحدث إطلالة عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

حمادة هلال: مسلسل المداح 4 يعرض فكرة جديدة كل أسبوع |خاص

ياسمين رئيس تكشف عن كواليس تحولها لشخصية شهرزاد

حمادة هلال يوضح سبب إعتذار ماجد المصري عن مسلسل المداح 4 |خاص

موعد وكواليس مباراة مصر وكرواتيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ