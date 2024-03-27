مجدي شاكر: لا وجود للمتاحف الكبرى في العالم إلا بالآثار المصرية |فيديو

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن المدارس الألمانية لها كلمة لا يمكن أن نشك بها، وهي أن المتاحف الكبرى لا يمكن أن يكون لها وجود إلا بالآثار المصرية.





وأضاف «شاكر» خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة” على قناة "المحور" أنه في القرن الـ 19 والـ 20 كان يوجد صراع عالمي بين باريس وألمانيا وفرنسا وانجلترا، كما كان في صراع سياسي كان يوجد أيضاً صراع علمي.





وأشار كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، إلى أن أكبر المتاحف في العالم لا يمكنها أن تتفوق وتقوم إلا على الآثار المصرية فقط.





