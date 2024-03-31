القاهرة الإخبارية: بايدن يواجه أياما صعبة بسبب الحـرب الإسرائيلية على قطاع غزة

أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية ” تغطية خاصة تفيد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يُواجه أيامًا صعبة بسبب الحـرب الإسرائيلية المُستمرة على قطاع غزة.

وأكدت أن بايدن يستعد لخوض جولة الإعادة مع سلفه المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وهو الأمر الذي انعكس على تراجع ثقة الأمريكيين في كيفية إدارته لملف الحرب.