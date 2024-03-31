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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي: لقاء الزمالك وفيوتشر بالكونفيدرالية خارج التوقعات

الزمالك وفيوتشر
الزمالك وفيوتشر

أكد الناقد الرياضي، عبد الحميد فراج، عضو رابطة النقاد الرياضيين، أن مباراة الزمالك وفيوتشر المقرر انعقادها اليوم  في كأس الكونفيدرالية هي خارج التوقعات، وقد تحمل مفاجأة سواء على مستوى التشكيل الخاص للفريقين أو على مستوى النتيجة.

 

وقال  فراج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “فاتن عبد المعبود و عبيدة”، أن الخبرات تصب في مصلحة نادي الزمالك، مما تضع له أفضلية خلال اللقاء.

 

وتابع الناقد الرياضي، وعضو رابطة النقاد الرياضيين، أنه سيكون هناك تحفظ فني خلال اللقاء، وكل مدرب سيكون له بصماته الواضحة. 

رابطة النقاد الرياضيين الزمالك فيوتشر برنامج صباح البلد نادي الزمالك

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