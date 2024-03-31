عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هتنزل 30%.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع بعد عيد الفطر

السلع
السلع

أكدت الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن وزير التموين أعلن أن أسعار السلع التموينية على البطاقات ثابتة ولا يوجد بها أي تغيير، إضافة إلى أن سعر كيلو السكر ثابت وهو 27 جنيها دون زيادة.

وقالت فاتن عبد المعبود، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، إن الحكومة لديها رغبة بأن يشعر المواطن باستقرار في أسعار السلع، وهو الشغل الشاغل للمواطنين، إضافة إلى تخفيضات في السلع.

وأضافت أنه خلال شهر رمضان، التخفيضات ستصل ما بين 15% إلى 20%، وستصل بعد رمضان إلى 30%.

وأوضحت أن وزير الزراعة أعلن أنه سيتم مد معرض “خير مزارعنا لأهالينا” إلى ما بعد شهر رمضان نظرا لحجم الإقبال الكبير خلال شهر رمضان.

وزير التموين ة فاتن عبد المعبود السلع التموينية كيلو السكر الحكومة شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد

500 جنيه في يوم| سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد إجازة عيد الفطر 2024| بالتواريخ والأيام.. وعطلات أبريل

بعد كشف شوبير فضيحة لاعب دولي.. الدرديري يطرح سؤالا مثيرا للجمهور

صور فضائية حديثة تكشف مفاجآت جديدة عن سد النهضة

معجزة نادرة الحدوث .. جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن اللاعب أحمد رفعت

وفر 650 ألف جنيه.. اركب كيا سبورتاج 2023 بأرخص سعر "كسر زيرو"

هبوط حاد قبل العيد.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

ترشيحاتنا

بعد قليل .. الحكم على المتهم في واقعة تلحين القرآن الكريم

تباين أسعار العملات العربية.. استقرار الريال وتراجع الدينار

سفير الاتحاد الأوروبي بمصر: حزمة أولى من قرض المليار يورو قبل الصيف

القاهرة 29.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 31 مارس 2024

انتظار القرارات الرسمية.. مفاجأة لطلاب الثانوية العامة حول تطبيق نظام التحسين

إعلامي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع روستوف الروسي لضم إياد العسقلاني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: الحمير تحب الصيف وتكره هذا الفصل

هدى المفتي بإطلالات جريئة تثير الجدل على السوشيال ميديا

احذر.. شبكة السقف تدمر المحرك وتستهلك الوقود حتى لو كانت فارغة|كيف ذلك؟

انخفاض أسعار السيارات 25%.. السبع: فرصة للشراء والاستثمار

فيديو

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ