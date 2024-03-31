هتنزل 30%.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع بعد عيد الفطر

أكدت الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن وزير التموين أعلن أن أسعار السلع التموينية على البطاقات ثابتة ولا يوجد بها أي تغيير، إضافة إلى أن سعر كيلو السكر ثابت وهو 27 جنيها دون زيادة.

وقالت فاتن عبد المعبود، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، إن الحكومة لديها رغبة بأن يشعر المواطن باستقرار في أسعار السلع، وهو الشغل الشاغل للمواطنين، إضافة إلى تخفيضات في السلع.

وأضافت أنه خلال شهر رمضان، التخفيضات ستصل ما بين 15% إلى 20%، وستصل بعد رمضان إلى 30%.

وأوضحت أن وزير الزراعة أعلن أنه سيتم مد معرض “خير مزارعنا لأهالينا” إلى ما بعد شهر رمضان نظرا لحجم الإقبال الكبير خلال شهر رمضان.