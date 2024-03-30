وزير التموين: نجري مراجعة للأسعار المعلنة على السلع للتأكد من الشفافية

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من كتابة الأسعار على السلع، سواء من خلال طباعة السعر على العبوات، أو من خلال لاصق على العبوة؛ في حالة عدم إمكانية الطباعة.

وتابع خلال تصريحات صحفية، أنه يتم مراجعة الأسعار المعلنة على السلع، وكذلك المسجلة على الحاسب الآلي؛ للتأكد من الشفافية، وهذا يأتي في اطار التعاون بين وزارة التموين والتجارة لضبط السوق.

أصدر الدكتور على المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية توجيه وزاري لتنظيم العمل في المخابز البلدية ومنافذ صرف السلع التموينية والأنشطة التجارية الأخرى في شهر رمضان، ونص التوجيه على إنشاء غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموين وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها.

وصرح المتحدث الرسمي أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن التوجيه قد شمل السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، مع استثناء بعض المخابز بالعمل خلال الفترة المسائية وحتى الساعة التاسعة مساءا بناء على خطة المديرية وطلبات المخابز، على ان تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة ، بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم تيسيرا على المواطنين.

كما تضمن التوجيه الوزاري تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية والتأكد من استلامها الدقيق التمويني من المطاحن التموينية والتأكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير قد وجه مديريات التموين بمتابعة استقرار الحالة التموينية وتكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة للمديرية للتأكد من توافر وأسعار وجودة السلع وخاصة الأساسية بالأسواق وفروع المجمعات الاستهلاكية وتجار التموين ومنافذ جمعيتي، إضافة الى الرقابة المستمرة على توافر أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بكافة أنواعها بمحطات خدمة السيارات.

وفي سياق متصل وجه الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات باستمرار متابعة إقامة معارض وشوادر أهلا رمضان وتوفير كافة السلع وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية.