عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: نجري مراجعة للأسعار المعلنة على السلع للتأكد من الشفافية

صدى البلد

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من كتابة الأسعار على السلع، سواء من خلال طباعة السعر على العبوات، أو من خلال لاصق على العبوة؛ في حالة عدم إمكانية الطباعة.

وتابع خلال تصريحات صحفية، أنه يتم مراجعة الأسعار المعلنة على السلع، وكذلك المسجلة على الحاسب الآلي؛ للتأكد من الشفافية، وهذا يأتي في اطار التعاون بين وزارة التموين والتجارة لضبط السوق.

أصدر الدكتور على المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية توجيه وزاري لتنظيم العمل في المخابز البلدية ومنافذ صرف السلع التموينية والأنشطة التجارية الأخرى في شهر رمضان، ونص التوجيه على إنشاء غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموين وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها.

وصرح المتحدث الرسمي أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن التوجيه قد شمل السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، مع استثناء بعض المخابز بالعمل خلال الفترة المسائية وحتى الساعة التاسعة مساءا بناء على خطة المديرية وطلبات المخابز، على ان تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة ، بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم تيسيرا على المواطنين.

كما تضمن التوجيه الوزاري تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية والتأكد من استلامها الدقيق التمويني من المطاحن التموينية والتأكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير قد وجه مديريات التموين بمتابعة استقرار الحالة التموينية وتكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة للمديرية للتأكد من توافر وأسعار وجودة السلع وخاصة الأساسية بالأسواق وفروع المجمعات الاستهلاكية وتجار التموين ومنافذ جمعيتي، إضافة الى الرقابة المستمرة على توافر أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بكافة أنواعها بمحطات خدمة السيارات.

وفي سياق متصل وجه الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات باستمرار متابعة إقامة معارض وشوادر أهلا رمضان وتوفير كافة السلع وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

نزل 3 جنيهات| مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

700 جنيه زيادة|الذهب يخالف التوقعات بشكل مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

30 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ.. وهذا ثمن كرتونة البيض الأحمر

صرفت ملايين على النادي ووالدي بيعمل مشاكل.. أمير مرتضى منصور يكشف أسرار وكواليس عن الزمالك

التفاصيل الكاملة لوقوع هزة أرضية في مصر.. هل شعرت بالزلزال؟

هل الموجة انتهت.. هيئة الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس السبت

ترشيحاتنا

تناولها بعد الإفطار.. أطعمة تحافظ على مستوى الطاقة الطبيعية

إصلاح وتأهيل.. كيف نجحت الداخلية فى تغيير شكل ومفهوم السجون المصرية

أخبار التوك شو| المفتى: على الإنسان مراجعة تعاملاته اليومية ومحاسبة نفسه..بيومي فؤاد: أنا أصبحت وصمة وربنا وقف بجانبي

نشرة الفن| تعرف على أعلى 10مسلسلات مشاهدة في مصر .. تشيع جثمان الروائي أسامة الشاذلي اليوم

العشر الأواخر من رمضان.. فضلها وعبادات النبي فيها

بولندا: حقبة جديدة من الحرب في أوروبا بدأت ويجب تشكيل دفاع مشترك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون زجاج خلفي .. شاهد أحدث سيارة تثير الجدل

بعد تغيير شعارها.. شاهد لامبورجيني تظهر بشكل جديد

فطارك عندنا.. طريقة عمل طاجن السمك الفيليه بالفريك وشيش طاووق وسمبوسك

ضربة للاقتصاد.. إغلاق أعلى ميناء للسيارات في أمريكا

فيديو

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ