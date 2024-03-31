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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 31 مارس 2024

العملات
العملات

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 31 مارس 2024.

 

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.46 جنيه للبيع، و47.32 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو 51.22 جنيه للبيع، و51.06 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم 
سعر الجنيه الإسترليني 59.90 جنيه للبيع، و59.71 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي اليوم 
سعر الريال السعودي 12.65 جنيه للبيع، و12.61 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم 
سعر الدينار الكويتي 154.28  جنيه للبيع، و153.79 جنيه للشراء

أسعار الدولار العملات العربية والاجنبية سعر الدولار سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني

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